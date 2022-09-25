Депутат Госдумы Кастюкевич: Голосование в Херсонской области проходит по совести и по закону
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Депутат Госдумы Кастюкевич: Голосование в Херсонской области проходит по совести и по закону

Депутат Госдумы Кастюкевич: Голосование в Херсонской области проходит по совести и по закону

Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич сообщил, что голосование в районах Херсонской области проходит в соответствии с законом.

Пул наблюдателей фиксирует активность жителей, участвующих в референдуме. В число наблюдателей также вошли сенаторы и депутаты Госдумы.


Парламентарий Игорь Кастюкевич сегодня наблюдал за ходом голосования в Алешковском районе. Он посетил несколько участков и вместе с выездной группой избирательной комиссии посмотрел, как проходит надомное голосование.

"Посмотрели, как народ голосует и как организовано голосование. Все проходит по совести и по закону. Люди, которые живут здесь, в сельских территориях, абсолютно открыто выражают свое мнение", - отметил Кастюкевич.

Люди охотно рассказывают, почему идут на референдум.

"За Россию и только за Россию! Украина нам за всю жизнь столько хорошего не сделала и так не помогала, сколько Россия за это короткое время. Мы очень благодарны всем людям, которые нам помогали: и с гуманитарной помощью, и деток отправить в лагерь отдохнуть. Большое спасибо Путину за то, что нас принял. Я думаю, референдум пройдет очень чисто, и мы пройдем в большую Россию, где нас примут как своих родных", - поделилась одна из жительниц села Большие Копани.

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По материалам: uposters.ru

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