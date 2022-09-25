Дочка Виктории Бони начала думать на английском

42-летняя модель Виктория Боня призналась, что 10-летняя дочь Анджелина становится европейкой. Виктория уже много лет живет в Монако. Несмотря на это, с дочерью звезда популярной телестройки старается говорить исключительно на русском языке. Анджелина месяц живет с мамой, а месяц с папой. Девочка старается пользоваться ситуацией: если ей что-то не разрешает мама, то она просит папу. А если в роли «плохого полицейского» выступает папа, то обращается к маме. «Недавно вот пришла ко мне и говорит: «Мама, я не буду читать книги, сейчас лето. Не буду убираться, сейчас лето». В итоге она убирала постель каждый день, потому что хотела заработать на новую игру — роблокс. С папой она эдакая принцесса на релаксе, а я заставляю ее убирать со стола, заправлять постель, читать книжки русских писателей. Сейчас Анджелине проще говорит на английском, она даже стала на нем думать. А раньше русский для нее был в приоритете», — рассказала Виктория.Звезда красных дорожек Каннского фестиваля отметила, не ставит перед собой цель сделать так, чтобы Анджелина получила определенную профессию. Она готова позволять дочери поиски себя и никогда не критиковать ни за какие решения. Виктория заговорила и о личной жизни. Она пояснила, что для нее отношения с женатыми мужчинами — строгое табу. Хотя однажды она была в шаге от такого романа. «На горизонте появился женатый парень, красавец, но я нашла в себе силы сказать ему «нет». И всё, как отрезало! Женатых мужчин вообще не вижу, их как будто не существует для меня. Если мужчина, проявляющий к тебе внимание, женат, то у него есть два пути — услышать и понять, или же завершить свои брачные отношения, если они действительно изжили себя», — призналась Боня в интервью «СтарХиту».