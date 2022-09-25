Домашние способы мытья окон до идеальной прозрачности и без разводов

Осень в самом разгаре, и многие хозяйки еще будут проводить генеральную помывку окон перед наступлением зимы. Правда, они рискуют, ведь непогода может свести все старания к нулю. К счастью, есть один секретный способ для идеальной прозрачности стекол. Узнаем, как помыть окна, чтобы на них не было разводов.

Этапы мытья окон

Как помыть окна без разводов

Сразу приготовьте весь инвентарь и моющие средства, чтобы после за ними не бегать. Снимите шторы и занавески, уберите горшки с цветами с подоконника, чтобы случайно их не разбить. Если имеются жалюзи, начните с них, удалите всю пыль и загрязнения. Далее вымойте раму. Стекла следует мыть сначала снаружи, и только потом внутри. Остатки влаги уберите с помощью сухой ткани или же газеты.





Помыть окна без разводов и пятен вполне реально, если подходить к процессу с умом. Так, вы не обойдетесь одной или даже двумя тряпками — их должно быть несколько. Одной вы будете наносить моющее средство, другой смывать его и лишь третьей удалять разводы.

Кроме этого, могут понадобиться скребок и губка для удаления сильных загрязнений, швабра — для помывки труднодоступных участков. Проделывать все виды работ нужно в перчатках, ведь средства для окон довольно агрессивно ведут себя при контакте с кожей.

Окна моют сверху вниз, чтобы потеки воды не загрязняли только что вымытые участки. Вначале нужно протереть поверхность стекла от пыли и лишь после нанести моющее средство. Имейте в виду, что металлические губки повредят стекло, если вы будете тереть ими. Лучше выбрать не слишком жесткую щетку.

Секретные способы для идеальной прозрачности стекол

Если вы не любите покупные химические средства для мытья окон, можно воспользоваться домашними для идеальной прозрачности стекол.

Нашатырный спирт. Возьмите ведро и налейте в него три литра воды. На этот объем необходимо всего 3 или 4 мл нашатырного спирта и капля глицерина. Имейте в виду, что раствор нужно смывать полностью, чтобы на стеклах не остались разводы.





Уксус и лимонная кислота. Это популярное секретное средство для мытья окон, которое хорошо тем, что на них не будут садиться насекомые — их отпугнет запах. Просто возьмите два стакана воды, добавьте 100 мл уксуса и немного лимонной кислоты. Дезинфицирующий состав наносите пульверизатором.

Крахмал. На два литра воды понадобится несколько столовых ложек крахмала (но не больше четырех, в зависимости от степени загрязнения). Раствор наносят на всю поверхность стекла и оставляют до высыхания. Убирать его нужно исключительно сухой тканью. Это средство способствует идеальной прозрачности стекол, потому что ослабляет водородные связи. В итоге вы будете глядеть в чистое, без разводов окно.

Чай. Заварите в чашке очень крепкий чай и влейте в него 3 столовые ложки уксуса. Применять такое средство нужно только после того, как вы вымыли стекла с мылом. После процедуры удалите раствор мокрой тряпкой и протрите стекло насухо.