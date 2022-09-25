Екатерина Климова опасается лишиться детей
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Екатерина Климова опасается лишиться детей

Екатерина Климова опасается лишиться детей
44-летняя актриса Екатерина Климова боится органов опеки. Артистка одна воспитывает четырех детей. Актриса не скрывает, что с таким количеством наследников ей приходится непросто. Звезда сериала «По законам военного времени» в первый раз рано стала мамой. Сейчас ее дочери от ювелира Ильи Хорошилова Елизавете уже 20 лет, сыновьям Корнею и Матвею от Игоря Петренко — 14 и 15 лет, а младшей Белле от Геллы Месхи — шесть. «Даже не знаю, кто у нас самое слабое звено, у нас все уже достаточно мобильные. Сегодня без сучка, без задоринки: мы такой тренированный цыганский табор, если что, мы собираемся быстро», — заверила Екатерина.
Актриса откровенно говорит, что ей приходится непросто, хотя она и старается изо всех сил. «Если я скажу, что мне легко с четырьмя детьми, то я слукавлю. Если скажу, что очень сложно, то это тоже неправда. Я же не сижу дома в халате, а стою тут перед вами. А вообще у нас всё хорошо. А то сейчас как услышат органы опеки», — пошутила Климова в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Звездное семейство живет в загородном доме, который актриса купила четыре года назад. С Екатериной живет ее мама Светлана Владимировна и няня. Старшая дочь актрисы уже начала работать: она трудится редактором на новостном портале и тоже старается во всем помогать маме.   
# Шоу-бизнес Климова Екатерина
По материалам: z-aya

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