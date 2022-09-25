Екатерина Климова собирается судиться с Игорем Петренко из-за долга по алиментам

Второй супруг актрисы Екатерины Климовой, Игорь Петренко перестал платить алименты на сыновей и задолжал 361 тысячу рублей. Екатерина Климова — не только образцовая красавица, но и многодетная мать. Актриса воспитывает четверых детей — двоих дочерей и двоих сыновей. Екатерина прилагает большие усилия, чтобы обеспечить своим детям достойную жизнь — снимается в кино и рекламе, а также играет в театре. Одно только обучение детей в частной школе обходится Климовой в полтора миллиона рублей. Кроме того, актриса владеет домом в престижном поселке на Новой Риге, который тоже требует затрат. Главные помощники Екатерины — ее мама, няня и старшая дочь. Елизавете, которая родилась в первом браке Климовой с ювелиром Ильей Хорошиловой, уже двадцать лет. У девушки есть бойфренд, однако мама против того, чтобы они съезжались, пока молодой человек не сделает Елизавете предложение руки и сердца.Правда, второй муж Климовой — актер Игорь Петренко — вместо того, чтобы помогать бывшей супруге, усложняет ей жизнь. Дело в том, что, как уверяется команда передачи «Ты не поверишь», Петренко перестал платить алименты на сыновей Матвея и Корнея — и у него же накопился серьезный долг. Речь идет про 361 тысячу рублей. Екатерина подала в суд на актера, и теперь к Петренко будут применены меры принудительного взыскания. Впрочем, возможно, Игорь действительно испытывает некие финансовые трудности. Вместе с женой Кристиной Бродской они воспитывают троих детей — дочерей Софию-Каролину, Марию и Еву. В прошлом Кристина жаловалась, что они не могут позволить себе купить коньки, поэтому Софии пришлось приостановить занятия фигурным катанием. Однако сам Петренко позже заявил, что его супругу просто не так поняли.