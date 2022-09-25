Екатерина Климова собирается судиться с Игорем Петренко из-за долга по алиментам
Сегодня, 20:45
Второй супруг актрисы Екатерины Климовой, Игорь Петренко перестал платить алименты на сыновей и задолжал 361 тысячу рублей. Екатерина Климова — не только образцовая красавица, но и многодетная мать. Актриса воспитывает четверых детей — двоих дочерей и двоих сыновей. Екатерина прилагает большие усилия, чтобы обеспечить своим детям достойную жизнь — снимается в кино и рекламе, а также играет в театре. Одно только обучение детей в частной школе обходится Климовой в полтора миллиона рублей. Кроме того, актриса владеет домом в престижном поселке на Новой Риге, который тоже требует затрат. Главные помощники Екатерины — ее мама, няня и старшая дочь. Елизавете, которая родилась в первом браке Климовой с ювелиром Ильей Хорошиловой, уже двадцать лет. У девушки есть бойфренд, однако мама против того, чтобы они съезжались, пока молодой человек не сделает Елизавете предложение руки и сердца.
Правда, второй муж Климовой — актер Игорь Петренко — вместо того, чтобы помогать бывшей супруге, усложняет ей жизнь. Дело в том, что, как уверяется команда передачи «Ты не поверишь», Петренко перестал платить алименты на сыновей Матвея и Корнея — и у него же накопился серьезный долг. Речь идет про 361 тысячу рублей. Екатерина подала в суд на актера, и теперь к Петренко будут применены меры принудительного взыскания. Впрочем, возможно, Игорь действительно испытывает некие финансовые трудности. Вместе с женой Кристиной Бродской они воспитывают троих детей — дочерей Софию-Каролину, Марию и Еву. В прошлом Кристина жаловалась, что они не могут позволить себе купить коньки, поэтому Софии пришлось приостановить занятия фигурным катанием. Однако сам Петренко позже заявил, что его супругу просто не так поняли.
По материалам: z-aya