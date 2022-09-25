Екатерина Климова судится с Игорем Петренко за алименты

Игорь Петренко перестал отчислять деньги на содержание двоих сыновей и задолжал Екатерине Климовой 361 тысячу рублей. Теперь к артисту будут применены меры принудительного взыскания.

44-летняя Екатерина Климова одна воспитывает четверых детей от разных супругов. Артистка всеми силами пытается обеспечить наследников: зарабатывает деньги, чтобы они ни в чем не нуждались, снимается в кино и рекламе, играет в театре. Много средств уходит и на содержание загородного особняка в престижном поселке на Новой Риге. Плюс ко всему, обучение детей в частной школе обходится в круглую сумму — полтора миллиона рублей. Между тем, второй муж Климовой Игорь Петренко перестал платить алименты на сыновей Матвея и Корнея.

«Если я скажу, что мне легко с четырьмя детьми, то я слукавлю. Если скажу, что очень сложно, то это тоже неправда. Я же не сижу дома в халате, а стою тут перед вами. А вообще у нас все хорошо. А то сейчас как услышат органы опеки», — поделилась Екатерина в эфире передачи «Ты не поверишь» на канале НТВ.

У Петренко хватает своих забот. Нынешняя супруга актера Екатерина Бродская подарила ему троих дочерей: Софию-Каролину, Марию и Еву. Отметим, при разводе Игорь оставил Екатерине столичную квартиру и до недавнего времени вовремя платил алименты.

Климовой по дому помогает старшая дочь Елизавета. Сейчас ей 20 лет, она родилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Помимо сыновей от Игоря Петренко, у артистки есть еще одна наследница — Изабелла. В этом году она пошла в первый класс в сопровождении родителей. Девочку провожал Гела Месхи, который три года назад развелся со звездой сериала «По законам военного времени».