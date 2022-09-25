Елена Степаненко разозлилась на Александра Морозова

Артистка Елена Степаненко взяла своего коллегу на карандаш. Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал в шоу «Секрет на миллион», что Елена Степаненко обиделась на него. «Все произошло, когда они разводились. Меня позвали на какую-то передачу, я ничего такого не сообщил там, но Елена тогда меня позвала и сказала, что зря я все это сделал», - пояснил Морозов.С тех пор, по словам Александра, с бывшей женой Петросяна они не виделись. «Ну, конечно, я буду на стороне Евгения Вагановича. Он же мой начальник», - добавил артист.