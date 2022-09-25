Елена Валюшкина очищается перед свадебным торжеством

60-летняя актриса Елена Валюшкина готовится к празднику желудка. Звезда фильмов «Формула любви» и «Горько!» — дважды мама. От брака с актером и режиссером Александром Яцко у нее есть двое детей: сын Василий и дочь Мария. 25-летний Василий решил жениться. Молодой человек предупредил звездную маму, что не хочет масштабного торжествам с сотнями гостей, тамадой и выкупом невесты. «Это роспись, это не свадьба. Мы не знаем еще, что они задумали, потому что вся инициатива идет от молодых», — поделилась Елена. Несмотря на это, актриса активно готовится к такому важному событию. она уже попросила знакомого театрального художника сшить наряды для жениха и невесты.«Обычно молодые-то как? Что нашли, в том идут! А я им подарила художника нашего замечательного Андрея Климова. Он сочинил им костюмы, будет шить. Хочется, чтобы это был день красивый, запоминающийся на всю жизнь, чтобы это было торжественно», — призналась Валюшкина. Василий, выпускник архитектурного вуза, женится на художнице Александре Булгаковой. Елена уже готова стать бабушкой, хотя молодые люди пока не планируют детей. Перед свадьбой сына артистка поставила перед собой цель похудеть. Она на несколько дней отправилась в индийскую клинику на детокс. «Там аюрведическая еда. Ничего животного, только всё растительное. Никакого молока. Никакого мяса. Теряешь вес, мозг, совесть, честь. И всё на свете теряешь», — рассказала звезда в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.