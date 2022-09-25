Елена Валюшкина в шестьдесят лет готовится к свадьбе

60-летняя актриса Елена Валюшкина поделилась радостной новостью. Артистка сообщила журналистам, что сейчас готовится к свадьбе сына. 25-летний Василий, по ее словам, нашел даму сердца, и готов связать себя с ней узами брака.«Они распишутся в Москве. Подарки готовим, конечно же», - заявила Валюшкина программе «Ты не поверишь!». Валюшкина подчеркнула, что у нее прекрасные отношения с будущей невесткой. «Хочу стать бабушкой!» - добавила актриса.