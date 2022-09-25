ЕС пообещал отреагировать на подавление протестов в Иране

Вадим Карасев

Боррель заявил, что ЕС изучит варианты реагирования на подавление протестов в Иране

Европейский союз (ЕС) изучает различные варианты реагирования на подавление массовых протестов в Иране, где гибель задержанной полицией девушки привела к массовым протестам и столкновениям с правоохранителями. Об этом заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«В преддверии Совета министров иностранных дел Европейский союз продолжит изучать все имеющиеся в его распоряжении варианты реагирования на гибель Махсы Амини, а также на то, как иранские силы безопасности ответили на последовавшие акции протеста», — говорится в заявлении Борреля, опубликованном от лица ЕС.

По его словам, в Евросоюзе считают, что причиной жертв среди демонстрантов стало «непропорциональное применение силы» органами безопасности Ирана.

16 сентября в Иране скончалась 22-летняя Махса Амини, которую избили за неподобающий внешний вид. Девушка приехала в Тегеран из Иракского Курдистана, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. В свою очередь, начальник полиции Большого Тегерана Сардар Хусейн Рахими признал смерть девушки несчастным случаем.

Президент республики Ибрахим Раиси назвал происходящие в стране события бунтом и пообещал «разобраться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия страны». По данным местного телевидения, за неделю беспорядков был убит как минимум 41 человек.

