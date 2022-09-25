Еще два депутата Госдумы готовы отправиться в зону проведения СВО
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Еще два депутата Госдумы готовы отправиться в зону проведения СВО

Еще два депутата Госдумы готовы отправиться в зону проведения СВО

Еще два депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" готовы отправится на фронт. Об этом заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем telegram-канале.

"К Дмитрию Хубезову, Дмитрию Саблину, Виталию Милонову и Сергею Соколу присоединились коллеги по фракции в ГД - депутаты Олег Колесников и Александр Бородай. Оба готовы отправиться в зону проведения СВО", - написал Турчак.


Он подчеркнул, что коллеги из регионов - депутаты разных уровней - тоже подают заявления на мобилизацию.

"Число депутатов-добровольцев увеличивается каждый день, ширится география депутатского призыва. Наши товарищи готовы защищать нашу страну плечом к плечу с теми, кто уже служит в зоне СВО или только направляется в нее", - отметил секретарь Генсовета "Единой России".

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По материалам: uposters.ru

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