Филиппа Киркорова раскритиковали за огромный гардероб
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Филиппа Киркорова раскритиковали за огромный гардероб

Филиппа Киркорова раскритиковали за огромный гардероб
Певец Филипп Киркоров потратил сумасшедшие деньги на одежду. Самый яркий российский артист Филипп Киркоров не жалеет денег на самые ультрамодные брендовые вещи. Звездный дизайнер Аника Керимова как-то была допущена в святая святых киркоровского гардероба и до сих пор находится под впечатлением от увиденного. «Я однажды краешком глаза видела его гардероб. И была в шоке от увиденного. Гардеробу Киркорова могут позавидовать все главные модники мира. Филипп всегда ценит качественную одежду и не жалеет на нее, в отличие от многих других звезд, денег. Как он сам говорит, на эти деньги мог бы купить уже самолет!»,  — поведала стилист в беседе c PROZVEZD.
Она считает Филиппа Бедросовича — иконой стиля российского шоу-бизнеса. Но рядовые зрители, которые не знают всех тонкостей звездной моды, по невежеству своему обзывают исполнителя «зайки моей» скоморохом. По их мнению, он мог бы потратить деньги с большей пользой для общества и даже готовы подсказать, как именно. «Вся суть в этом — шмотье!», «Помог бы детям сиротам. Нуждающимся больным детям. А на наряды его смотреть тошно. Шут гороховый», «Если он захочет продать свой гардероб, интересно найдутся желающие его купить?», «Кому это интересно? Я б и носка не купила бы, даже если бы были у меня на это деньги», «Пусть продаст, а деньги малоимущим отдаст. Плюс 50, а все в детстве живет, ну просто жалко его. Клоун, все есть, кроме простого человеческого счастья!», — ругаются в комментариях Telegram-канала «Подслушано|Знаменитости».
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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