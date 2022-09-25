Гадание по картинке на октябрь 2022 года

Вадим Карасев

Гадания на ближайшее будущее пользовались популярностью во все времена. Для того, чтобы узнать о событиях октября 2022 года, можно прибегнуть к проверенному методу — гаданию по предложенным картинкам.

Гадание, выполненное с помощью выбора изображений, хорошо тренирует интуицию и помогает четче слышать внутренний голос. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбрать время, чтобы рассмотреть картинки и выбрать те изображения, которые нашли отклик в душе. Благодаря проверенному методу каждый сможет заранее подготовиться к новому месяцу и привлечь удачу в начале октября 2022 года.





1. В октябре стоит больше времени уделять своим предчувствиям и прислушиваться к интуиции. Шестое чувство не подведет и станет отличным подспорьем для привлечения в жизнь счастливых перемен. Усилить интуицию помогут и талисманы, которые стоит носить с собой и никому не давать в руки.

2. Второй месяц осени будет не самым простым, однако выбрать верный путь к успеху удастся. Главное — действовать самостоятельно и не давать манипуляторам повода навязать чуждое мнение. Для того, чтобы путь к счастью не занял много времени, не стоит разглашать своих планов и делиться мыслями.

3. Осень вступает в свои права, однако пасмурная дождливая погода — не повод для хандры и грусти. Даже в такое время года есть возможность радоваться жизни и привлекать новые успехи. Позитивный настрой, любимое хобби и вера в собственные силы помогут достичь нужных целей и не стать заложниками депрессии.

4. Этот октябрь станет временем решительных перемен, которые уже давно готовы ворваться в жизнь. Понять, что скоро все изменится, помогут знаки судьбы: и важно видеть в повседневности, чтобы не упустить своего шанса на обретение успеха, исполнение заветных желаний и судьбоносных встреч.

5. Второй месяц осени — прекрасное время для того, чтобы позаботиться о своей личной жизни. Обрести счастье и любовь будет проще, если бороться с комплексами и повышать самоуверенность. Одиночество и тоска по счастливой жизни перестанут тревожить, если взять себя в руки и вершить свою судьбу самостоятельно.

6. Осень коварна, поэтому так важно заботиться не только о своем физическом, но и о ментальном здоровье. Правильное питание будет позитивно сказываться на самочувствии, а ежедневные практики медитаций избавят от сомнений и тревог, восполнят запасы сил и придадут уверенности.