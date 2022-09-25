Имам макеевской мечети "Ас-салям" призвал мусульман участвовать в референдуме
Сегодня, 07:40 Вадим Карасев
Лидер мусульман мечети "Ас-салям" призвал к участию в референдуме по вхождению республики в состав России, сообщает РИА "Новости".
В своем обращении он призвал всех граждан, единоверцев и жителей принять участие в "радостном событии" и проголосовать на референдуме. Имам также отметил, что молится за мир и успешное возвращение домой всех воинов, призванных защищать Родину.
По материалам: uposters.ru