Имам макеевской мечети "Ас-салям" призвал мусульман участвовать в референдуме
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Имам макеевской мечети "Ас-салям" призвал мусульман участвовать в референдуме

Имам макеевской мечети "Ас-салям" призвал мусульман участвовать в референдуме

Лидер мусульман мечети "Ас-салям" призвал к участию в референдуме по вхождению республики в состав России, сообщает РИА "Новости".

В своем обращении он призвал всех граждан, единоверцев и жителей принять участие в "радостном событии" и проголосовать на референдуме. Имам также отметил, что молится за мир и успешное возвращение домой всех воинов, призванных защищать Родину.

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По материалам: uposters.ru

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