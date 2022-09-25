Иностранные наблюдатели высоко оценили ход референдумов в Москве
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Иностранные наблюдатели высоко оценили ход референдумов в Москве

Иностранные наблюдатели высоко оценили ход референдумов в Москве

Иностранные наблюдатели, присутствующие на референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, отметили высокую организацию процесса голосования в Москве.

Наблюдатель из Словении Марьяна Шемрл отметила, что процесс проходит свободно. По ее словам, она рада тому, что смогла посетить и пронаблюдать за голосованием. Шемрл увидела, что люди на участках изъявляют свою волю "абсолютно не принужденно".


"Меня приятно поразила организация голосования, которое проходит в такие коротенькие, сжатые сроки. Я считаю, что проходящее голосование полностью удовлетворяет самым высоким требованиям демократического процесса голосования. Если бы референдумы проходили в более сжатые сроки, наверняка не все желающие смогли бы принять в нем участие, смогли бы это сделать", - сказал итальянский наблюдатель Иво Старц.

Кроме того, наблюдатели пообщались с теми, кто пришел на голосование. "Мы столько этого ждали, что наконец нас защитят, нас примут, поддержат", - сказала в разговоре с Леруа женщина из Донецка, которая посетила участок вместе с сыном.

С 23 по 27 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей проходят референдумы по вопросу вхождения этих регионов в состав Российской Федерации. Для проживающих за пределами этих регионов организованы участки для голосования в Российской Федерации, в том числе и в Москве.

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По материалам: uposters.ru

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