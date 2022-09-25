История и традиции Воздвижения Креста Господня, можно ли работать 27 сентября 2022 года
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История и традиции Воздвижения Креста Господня, можно ли работать 27 сентября 2022 года

История и традиции Воздвижения Креста Господня, можно ли работать 27 сентября 2022 года

Воздвижение, отмечаемое 27 сентября, — следующий после Рождества Пресвятой Богородицы двунадесятый праздник. Он посвящен важному событию — обретению Креста, на котором был распят Иисус, в первой половине IV века после его пропажи. Этот артефакт — свидетель страданий Христа, который искупил наши грехи, чтобы каждый верующий имел шанс спасти свою душу для Царствия Божия. За годы празднования сложились церковные и народные традиции, приметы этого праздника. Узнаем, можно ли в этот день работать и какие молитвы читать.

Краткая история праздника Воздвижение Креста Господня, 27 сентября 2022 года

Крест, после того, как на нем распяли Иисуса, был утерян. Долгие годы его не могли найти, однако император Византии Константин хранил в сердце твердую христианскую веру и лелеял мечту отыскать артефакт. Так, свершить это благое дело вознамерилась мать Константина царица Елена.


Долгие, упорные старания привели к тому, что один раз были найдены остатки сразу трех крестов. Елена не знала, на котором из них распяли Иисуса. Но благодаря промыслу Божию произошло чудо, указавшее на него: женщина, страдавшая от неизлечимого недуга, приложившись к кресту, воспряла и ушла уже здоровой, а покойник, которого как раз хоронили неподалеку, ожил.

После обретения Константин велел построить в Иерусалиме храм Воскресения Христова. Следующий день после его освящения, 14 (27) сентября 335 года, установили как праздник  Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Традиции Крестовоздвижения

Главная традиция этого большого христианского праздника — это посещение богослужения. По окончании литургии выносят Крест, к которому прикладываются все прихожане. Уместно в этот день помолиться об исцелении, поставить свечку за здравие.

27 сентября верующие обычно отказываются от пищи животного происхождения: мяса, рыбы, молока. Согласно верованиям, тот человек, который усмиряет себя в этот день, будет прощен, а кто потакает своим слабостям — столкнется с испытаниями.

По традиции не ходят в лес, потому что считается, будто в праздник Воздвижения змеи выползают в последний раз перед зимней спячкой. Человек не должен быть свидетелем такого действа, ведь может накликать на себя беду.

Кроме того, в большие церковные праздники в лесной чаще можно повстречать злых духов, к примеру, Лешего. Он запугивает людей, особенно тех, кто пришел на охоту, чтобы причинить вред лесным обитателям.


Так как главный символ дня — это крест, то сегодня принято рисовать его на дверях дома. Это поможет отогнать нечисть и защитить всех обитателей жилища. Также на Руси крестили все углы в избе купленным в церкви крестом, при этом читая молитвы.

Добрая традиция — подарить в праздник Воздвижения крестик ребенку. Он будет наделен особой силой и защитит малыша от любых неприятностей.

Можно ли работать в праздник

С древних времен к Воздвижению, 27 сентября, старались закончить все работы в саду и огороде. Летнее тепло окончательно уходит, уступая место холодной осенней погоде. Именно потому заниматься сельскохозяйственными работами в этот день не принято. Если вы не успели закончить их, то лучше перенести дела на другой день.

Работать дома в праздник тоже не стоит. Это касается стирки, уборки, шитья и, конечно же, ремонта. Главное занятие христианина сегодня — посещение богослужения и молитва.

Какие молитвы читать


Приметы на Воздвижение Креста Господня

  • Бабье лето заканчивается, но если погода в праздник солнечная, то зима не будет суровой.
  • Если поставить в праздник Воздвижения на стол пироги с капустой, то весь год семья проживет в достатке и благополучии.
  • Если в небе видна стая птиц, летящих на юг, нужно помолиться за усопших.
  • На Воздвижение нельзя ходить в неблагополучные места, чтобы злые духи не попутали.
  • Теплая погода предвещает позднюю зиму.
  • Если же на дворе холодно, скоро ждать заморозков и первого снега.
# Общество Праздники
По материалам: rsute

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