Издательство Take-Two и студия People Can Fly объявили о прекращении сотрудничества по игре Project Dagger

Вадим Карасев





Издательство Take-Two Interactive и студия People Can Fly объявили о прекращении сотрудничества в рамках проекта Project Dagger. Вся интеллектуальная собственность на проект остается за студией People Can Fly, и сама студия отмечает, что намерена продолжить работу над игрой, несмотря на отказ издательства.

На данный момент игра Project Dagger находится на раннем этапе, при этом в разработке она уже около 2 лет. Вот что студия сказала о расторжении соглашения с издательством Take-Two:

Мы верим в наш Project Dagger и собираемся продолжить работу над ним в рамках нашей самостоятельной издательской деятельности. Игра все еще на стадии предварительной подготовки. В настоящий момент наша команда сосредоточена на доработке боевых и геймплейных систем, а также на переходе с движка Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5.

Известно про Project Dagger пока мало — это некая экшен-адвенчура по новой франшизе.