Эти 17 игр выходят на Xbox на следующей неделе: 26-30 сентября + 7 релизов в Game Pass

Вадим Карасев





На следующей неделе на приставках Xbox выходит не менее 17 проектов. При этом, среди них есть действительно давно ожидаемые игры и пара интересных новинок для подписки Game Pass.

Главным релизом для Xbox на следующей неделе можно смело назвать Pathfinder: Wrath of the Righteous — высокооцененную на PC ролевую игру давно ждали на приставках Xbox, и она наконец выходит в релиз. Не менее заметен релиз от внутренней студии Xbox — Obsidian, которая после двух лет в раннем доступе выпускает Grounded.

Так выглядит список релизов на Xbox на следующую неделю, с 26 по 30 сентября:

Game Pass

World of Outlaws: Dirt Racing – 26 сентябряGrounded – 27 сентябряMoonscars – 27 сентябряOne Hell of a Ride – 27 сентябряTip Top: Don’t Fall! – 27 сентябряWork From Home – 28 сентябряAiroheart – 29 сентябряC.A.R.L. – 29 сентябряLemon Cake – 29 сентябряLet’s Build A Zoo – 29 сентябряPathfinder: Wrath of the Righteous – 29 сентябряWeedcraft Inc – 29 сентябряDespot’s Game: Dystopian Army Builder — 29 сентябряCaffeine: Victoria’s Legacy – 30 сентябряFIFA 23 – 30 сентябряPAW Patrol Grand Prix – 30 сентябряRabio – 30 сентября

В Game Pass на следующей неделе запланирован релиз этих игр:

Grounded – 27 сентябряMoonscars – 27 сентябряFIFA 23 (ранняя 10-часовая версия для Game Pass Ultimat) –27 сентябряLet’s Build A Zoo – 29 сентябряValheim (PC Game Pass) – 29 сентябряDespot’s Game: Dystopian Army Builder – 29 сентябряPAW Patrol Grand Prix – 30 сентября