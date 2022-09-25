Юлия Волкова показала дочь - именинницу
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Юлия Волкова показала дочь - именинницу

Юлия Волкова показала дочь - именинницу
Экс-солистка «Тату», певица Юлия Волкова поделилась фото 18-летней дочери и поздравила с днем рождения. Известная певица, экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова — дважды мама. Накануне, 23 сентября, было день рождения у дочери знаменитости. Виктории исполнилось 18 лет. Звезда посвятила имениннице трогательное поздравление в личном блоге и опубликовала фото любимой девочки. Артистка удивляется, как быстро повзрослела ее дочь. Юлия Волкова гордится Викторией. Поклонники отметили, что именинница очень похожа на свою маму.
«Любовь моя❤️❤️❤️Викуля,любимая девочка,моя первенница😘😘😘Я не верю….. тебе сегодня 18🔥🔥🔥С Днем Рождения,моя принцесса❤️Самое главное-будь здорова🙏😘Будь счастлива ❤️😘Пусть все твои цели,планы и мечты воплотятся в жизнь❤️🙏Побед во всех начинаниях 🙏😘У тебя замечательные друзья и подруги,тебя обожают учителя,тобой восхищаются окружающие,говорят кучу комплиментов в твой адрес🙏❤️🔥💃🏻😘Я-горжусь тобой 🙏»— написала исполнительница.
«Мамина копия», «Какая красивая Викуля 😻😻❤️❤️❤️, с днём рождения 😻», «Это же мини-Юля », «Красавица какая», «Божеее! Какая уже большая😱 Пусть будет счастлива!!!», «Прекрасная девушка, вся в маму», «Какая у вас красотка выросла, поздравляю», — откликнулись поклонники знаменитости. Юлия Волкова состояла в отношениях со своим телохранителем Павлом Сидоровым. В 2004 году звезда впервые стала мамой. Она родила от него девочку Викторию. А в 2007 году в браке с Парвизом Ясиновым у артистки появился на свет сын Самир. В 2010 году пара распалась. К слову, недавно артистка призналась, что в 2020 году вновь забеременела. Но она приняла непростое решение и сделала аборт. Юлия Волкова мечтала о полноценной семье. Однако мужчина, с которым певица состояла в отношениях, оказался не готов к этому. Артистка тяжело все переживала.
# Шоу-бизнес Волкова Юлия
По материалам: z-aya

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