Как Алла Пугачева всегда была в моде и оставалась собой: разбираем главные образы — от балахона до платья-айсберга

Вадим Карасев

После возвращения в Россию после почти полугодового пребывания за границей Алла Пугачева оказалась в центре внимания. Певица впервые высказалась о спецоперации и встала на защиту своего мужа Максима Галкина*, которого признали иноагентом. Пока все обсуждают поступок Пугачевой, мы уже вспомнили главные вехи в жизни певицы. Ну а сегодня предлагаем поговорить о ее стиле.

Когда речь заходит о стиле Аллы Пугачевой, на ум сразу приходят ее фирменные балахоны. Особенно зрителям они запомнились по выступлениям певицы в 90-х: тогда одним из самых узнаваемых луков певицы стали свободные мини-платья и ботфорты.

На первый взгляд может показаться, что манера одеваться претерпела значительные изменения, и у нарядов, которые Пугачева ценила на заре своей карьеры, и тех, которым она отдавала предпочтение впоследствии, нет ничего общего. Но на самом деле знаменитость, кажется, с самого начала определилась с индивидуальным стилем и с течением времени лишь трансформировала базовые приемы под актуальные модные веяния.

Итак, давайте разбираться.

Балахоны: от хиппи до черного мини

Бесспорно, балахоны являются ключевой вещью в гардеробе Пугачевой на протяжении десятилетий. Если мы посмотрим на концертные фотографии Пугачевой из 70-х годов, то мы уже там увидим предвестников самого знаменитого образа артистки. Платьям свободного кроя в стиле пончо или туники Пугачева симпатизировала уже тогда. 1970-е были расцветом культуры хиппи и стиль бохо плотно вошел в тренды, а длинные платья вытеснили боготворимые в 60-е мини: мода, как мы знаем, любит контрасты.

В эстрадную моду их, кстати, ввел греческий певец Демис Руссос, который появлялся на сцене в расшитых балахонах.





Демис Руссос

Примерять такой фасон начала и Алла Пугачева — образ, ставший впоследствии культовым, закрепился благодаря фильму "Женщина, которая поет". Для съемок в знаменитом фильме, вышедшем на экраны в 1979 году, балахон певице сшил известный модельер Вячеслав Зайцев. Яркий красный наряд с градиентом стал одним из самых запоминающихся в фильме, а фото, на котором в нем запечатлена Пугачева, разошлось сотнями журнальных обложек по всему Советскому Союзу.









Алла Пугачева в фильме "Женщина, которая поет"









В похожем балахоне из крепдешина, окрашенного вручную в стиле тай-дай, Пугачева выступала в Сопоте в 1978 году. Авторство наряда до сих пор предмет споров. Вячеслав Зайцев вспоминал, что это он придумал Пугачевой наряд для выступления на польском фестивале. По его словам, любовь певицы к балахонам объяснялась тем, что она просто не любила свое тело. Приемом, к слову, пользуются сегодня и кумиры зумеров — вспомним, что Билли Айлиш долго носила мешковатую одежду, чтобы в прессе не обсуждали ее фигуру.

Однако модельер Любовь Аксенова утверждает, что сшила платье именно она, так как Зайцев был уже тогда очень популярен и попросту не успевал обслуживать всех своих звездных клиентов. У Аксеновой была ткань черного цвета, но для выступления требовалось все-таки что-то экстраординарное — тогда она вручную окрасила ткань, используя красную тушь, разведенную денатуратом. Сочетание красного и черного Пугачевой явно пришлось по душе, и она нередко использовала его в своих будущих сценических образах.





Выбор балахона в качестве сценического наряда, надо отметить, был весьма мудрым, ведь излишних вольностей руководство Москонцерта, которому подчинялись все эстрадные артисты тех лет, не разрешало: регламентирован был и внешний облик выступающих, и их движения на сцене. Откровенно соблазнительных или чересчур роскошных нарядов советские певицы себе позволить не могли, но фасон, выбранный Пугачевой, оставлял пространство для маневров.

Так, струящиеся ткани смотрелись на сцене не менее эффектно, чем какие-нибудь пайетки, и приходили в движение от любого, даже сдержанного жеста певицы, что, конечно, добавляло определенной экспрессии выступлению.

В 90-е коронным модным номером Пугачевой становится, конечно, короткий черный балахон — такой сценический наряд певице создал как раз Юдашкин, который в 90-х был, пожалуй, главным российским дизайнером и одевал всю светскую тусовку. В костюмах от модельера выступали Филипп Киркоров, Наталья Ветлицкая, Людмила Гурченко, но вот парадокс — именно максимально лаконичный черный балахон Пугачевой зрители вспомнят скорее, чем что-то еще.

Алла Пугачева не из тех женщин, которые бегут за модой. В этом счастье,

— вспоминал о сотрудничестве с Примадонной сам Валентин Юдашкин, который сшил для певицы более полусотни различных балахонов.

Короткие балахоны Пугачева часто носила с блестящими колготками и черными ботфортами, а дополняла образ черными шляпами или беретами. Хотя звучит это все довольно однотипно, одинаковые балахоны в этот период найти сложно. Певица ставила на разнообразие фактур: бархат, атласные вставки, блестки, некоторые балахоны ей расписывала художница Елена Пелевина, а в обычной жизни Пугачева нередко носила оригинальные модели вроде балахона-платка с бахромой.





Образ секс-символа

Другим "полем", на котором Пугачева стала играть в 90-е весьма активно, стала нарочитая сексуальность — стесняться тогда было не принято. Одним из запоминающихся нарядов Пугачевой той эпохи стало белое платье с юбкой-пачкой — в нем она выступала в Кремле в 1993 году.

В наряде сложно не заметить параллелей с культовым нарядом Мадонны времен хита Like A Virgin — погружение в западные модные ценности, впрочем, происходит осторожно: вместо ремня с провокационной надписью (напомним, в оригинале пряжку украшала фраза Boy Toy — "Игрушка для мальчиков"), Алла Борисовна предпочла блеск золота. Стиль "дорого-богато" катился по новой России вместе с 600-ми "мерседесами" и их пассажирами в малиновых пиджаках.





Платье-корсет с конусообразным накладками на груди и ремнем в стиле Versace тоже можно отнести к периоду вдохновения образом заокеанской "коллеги" — наша Примадонна наверняка прониклась легендарным корсетом их Мадонны, который та носила во время тура Blonde Ambitions в 1990 году. Наряд, кстати, для эстрадной дивы создал Валентин Юдашкин — дизайнер, который ранее стажировался у Вячеслава Зайцева, познакомился с Пугачевой еще в 80-х. В этом платье она появлялась на гастролях в 1993 году и на "Рождественских встречах".

Традиционные "Рождественские встречи" Пугачевой вообще стали для нее модным парадом подчас откровенных нарядов. На этом концерте певица от души позволяла себе игривость, появляясь то в мини-платьях, то в бальном наряде с открытыми плечами.





Алла Пугачева на "Рождественских встречах" в 1992 годуАлла Пугачева на "Рождественских встречах" в 1997 году

Рок-эстетика

Отличительная черта стиля Пугачевой рубежа 80-х и 90-х годов — заигрывания с рок-эстетикой. Тогда певица часто носила кожаные куртки, кожаные платья со шнуровкой (в таком она, например, выступала на фестивале в Сан-Ремо в 1987 году вместе с Владимиром Кузьминым), митенки, чокеры. В клипе на эту песню певица, наоборот, представала в почти каноническом образе в стиле диско, а также обращалась к другому тренду десятилетия — power dressing.









Стиль диско и много пайеток

В 1980-х звезды эстрады вышли из формальных "футляров" строгих костюмов и вечерних платьев — сцены традиционных концертов вроде "Песни года" стали засыпать блестки, а артисты стали выходить на сцену в лосинах и ярких кофтах и пиджаках. Алла Пугачева здесь шла в авангарде.





Алла Пугачева и Владимир Кузьмин в 1988 году

В это время Пугачева носит серебристые, переливающиеся пайетками балахоны, а концертный гардероб Примадонны в этот период дополняется мини-платьями.

Некоторые наряды того периода Пугачева несколько лет назад подарила известному историку моды и коллекционеру звездных костюмов Александру Васильеву. В том числе и эффектное платье-хитон, в котором певица выходила на сцену в рамках своей шоу-программы "Пришла и говорю", премьера которой состоялась 2 июня 1984 года в "Олимпийском".





Александр Васильев показывает платье Аллы Пугачевой

В то же время в гардеробе Пугачевой стали появляться и откровенные мини-платья. В той же концертной программе у певицы был номер "Кошки" (на подтанцовке, кстати, выходил Борис Моисеев, который тогда был участником хореографического трио "Экспрессия").

Во время исполнения этой зажигательной песни Алла Борисовна и сама не сдерживала себя в движениях, поэтому короткое платье пришлось как нельзя кстати. По моде тех лет наряд был также расшит яркими пайетками (на ткани было вышито в том числе и розовое сердце), которые эффектно бликовали в свете цветных софитов.





Характерными для гардероба Пугачевой того времени стали сочетания насыщенных цветов и искрящихся в лучах фактур с темной базой — черный балахон остается константой, но всячески украшается. Дополняют в этот период образ певицы опять же актуальные вещи вроде пестрых пиджаков с широкими плечами. Охотно певица носит и популярную в 80-е годы массивную бижутерию, смелей становится и ее макияж: цветные тени — главный бьюти-тренд эпохи диско.





Платье-айсберг — Леди Гаге на зависть

Одним из самых запоминающихся образов Пугачевой в 1980-х стал ее костюм айсберга для исполнения одноименной песни. В нем певица появилась перед зрителями на вышеупомянутом концерте "Пришла и говорю" в Москве в 1984 году. Во время выступления Пугачева меняла несколько разных нарядов, что для советской эстрады того времени было в новинку, так что над гардеробом для концерта работали сразу несколько модельеров: Аркадий Мамаев, Елена Пелевина и Валерий Ашиков. За счет архитектурного кроя наряд и сегодня смотрится вполне современно: представить его можно и на Леди Гаге, и на подиуме Comme des Garçons или в коллекции финалиста LVMH Prize этого года Ryunosuke Okazaki.





Алла Пугачева в 1984 году

Спортивный стиль

В ранние 90-е, когда спортивные костюмы были столь модными и вожделенными, что стали практически парадным нарядом (нередко в них даже женились, отвергая классическую тройку как пережиток прошлого), Пугачева тоже экспериментировала со спортивной эстетикой. Певица появлялась на сцене в свободных лонгсливах и шортах. Спортивные наряды по моде тех лет обильно дополнялись яркой бижутерией и бусами в несколько рядов.





Алла Пугачева в 1991 году

Аксессуары: от брошек до шляп

Еще на заре карьеры, когда на сцене Пугачевой приходилось иногда носить довольно строгие наряды, певица оживляла свой образ за счет деталей — светлая вышивка или брошка в виде бутонов цветов добавляли элегантности скучным, однотонным платьям.





Алла Пугачева в 1978 году

Кстати, во время выступлений за границей в то же время Пугачевой, очевидно, позволялись и более открытые наряды. Например, в 1979 году в ГДР певица вышла на сцену в сарафане на бретельках — любимому свободному крою звезда, правда, не изменила.





Любимым аксессуаром Пугачевой в 90-х были всевозможные головные уборы: от громоздких шляп и панам до почти клоунских колпаков, в которых певица иногда выходила на сцену, или концептуальных моделей, где от шляпы оставались одни поля.





Алла Пугачева в клипе "Сильная женщина"

In Vogue: абсолютный минимализм

Ко второй половине 1990-х Пугачева уже пресытилась китчем. Пока все еще сходили с ума по цветным болоньевым курткам, кислотным лосинам и принту "Барокко", Пугачева встала на другую сторону моды 90-х: на публике она нередко появлялась в классических светлых джинсах и темных пиджаках как с мужского плеча — casual-стиль супермоделей вроде Синди Кроуфорд и голливудских актрис, например Джулии Робертс и Вайноны Райдер.

Ярким примером такого стиля является фотосессия Пугачевой для российского Vogue в 1999 году, где привычный разудалый образ певицы постарались переизобрести, распрямив ей волосы и запечатав в черные "футляры". По воспоминания Алены Долецкой, на тот момент главреда журнала, убедить Пугачеву отойти от своего "я" было не так просто. В итоге эстрадная дива осталась довольна, но до этого ругалась страшно:

Я Пугачева, а не Тютькина — и это есть кошмар всей моей жизни! Зачем я вообще на все это согласилась? Думала, какое-нибудь чудо случится! Но чудес не бывает. Вот это я! Меня много, я агрессивна, мне идет много косметики, я люблю свои украшения! Это — я!













Молодежный стиль

В середине 2010-х певица сильно похудела, так что ее стилист Алишер даже жаловался, что наряды певицы приходится постоянно ушивать. Преображение Пугачевой сказалось и на ее манере одеваться. В это время она явно обращается к непринужденному молодежному стилю: певица часто носит облегающие кожаные брюки, бейсболки, платья с крупными принтами-слоганами, как в нулевых, массивные "рэперские" цепи, короткие кожаные и замшевые куртки и кроссовки вместо ботфортов.





Алла Пугачева со стилистом Алишером













На фестивале "Жара" в 2017 году певица и вовсе выступала почти в образе "диснеевской принцессы" — розовом приталенном шифоновом платье с открытыми плечами и с почти прозрачной юбкой (перед искушением все-таки продемонстрировать свои ноги Примадонна устоять не может).









Но узнаваемому имиджу звезда все-таки остается верна до сих пор: тотальный черный цвет, головные уборы (кроме шляп Пугачева охотно носит кепки и фуражки) и даже мини-платья — все это по-прежнему основа в гардеробе 73-летней певицы.





Алла Пугачева

*Признан в РФ иноагентом

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Надя Бесчетникова