Как изменятся правила ОСАГО с 1 октября

Систему автогражданки решили избавить от лишней бюрократии

С 1 октября в России вступают в силу обновленные правила ОСАГО. Центробанк упразднил обязанность информировать страховую о ДТП и требование собирать после аварии личные данные очевидцев, а также предусмотрел еще ряд изменений, призванных упростить жизнь автомобилистов. «Парламентская газета» рассказывает подробности.

Сбор личных данных очевидцев ДТП

В соответствии со статьей 3, пункт 1 положения Банка России №431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в случае аварии ее участники должны были в обязательном порядке записывать фамилии и адреса очевидцев и указывать их в извещении о ДТП.

Из новой редакции правил этот нюанс исключен.

Предоставление водителю результатов экспертизы авто после аварии

Статья 3, пункт 11 действующих правил, четко определяла, что владельцу авто, пострадавшего в ДТП и уехавшего на экспертизу, нужно написать отдельное заявление, чтобы узнать результаты этой самой экспертизы.

Изменения от 1 октября 2022 года убирают из этой процедуры лишнюю бюрократическую волокиту. Чтобы узнать результаты экспертизы, организованной страховщиком, нужно будет лишь выбрать в стандартном заявлении о страховом извещении наиболее удобный канал связи: электронную почту, личный кабинет пользователя ОСАГО или офис страховой компании. Когда все необходимые процедуры завершатся, результаты придут туда автоматически.





Компенсация почтовых расходов

Как было

Статья 4, пункт 12 правил ОСАГО, возлагала на страховую компенсацию расходов на эвакуацию автомобиля с места ДТП, его хранение и доставку пострадавших, если такие есть, в больницу.

Как будет

С 1 октября к этому списку добавится еще один пункт: помимо прочего, страховые обяжут возмещать водителю почтовые расходы на отправку документов об аварии.

Изменение госномера

Как было

Если после оформления полиса ОСАГО у автомобиля менялся госномер, его владелец обязан был сообщить об этом страховой не более чем за три дня через виртуальный личный кабинет, письмом по электронной почте или же при личном визите в офис.

Как будет

С 1 октября страховые получат возможность получать информацию о смене госномера самостоятельно, через автоматизированные электронные базы данных. Специально уточним: новая редакция статьи 1, пункта 9 положения №431-П, сформулирована так, что это именно возможность, а не обязанность. Другими словами, если атовладелец сменил госномер, выждал три дня и получил уведомление от страховой о том, что ей об этом известно (как именно такое уведомление должно приходить, неясно, вероятно, имеется в виду запись в личном кабинете или СМС-рассылка), то все нормально, никаких больше действий предпринимать не нужно. Если уведомления нет, значит, придется действовать по старой схеме и предоставлять страховой информацию о смене госномера самостоятельно.

Смена собственника

Как было

Уведомлять страховую о смене собственника транспортного средства было необязательно. Единственное исключение, если полис на момент продажи или передачи автомобиля все еще действовал и старый владелец хотел получить компенсацию за неиспользованный период.

Как будет

Новая редакция вносит изменения в статью 1, пункт 9. В соответствии с ней в случае смены собственника прежний владелец автомобиля обязан уведомить об этом страховую в письменной форме, если только он не воспользовался правом досрочно прекратить действие договора ОСАГО.

Утрата автомобиля

Как было

В соответствии со статьей 1, пункт 13, если основанием для досрочного прекращения договора явилась утрата автомобиля, датой досрочного прекращения считалась дата этой самой утраты, подтвержденная документами уполномоченных органов.

Как будет

Новая редакция меняет доказательную базу, теперь утрата транспортного средства должна подтверждаться документами ГИБДД, в которых указано, что оно (транспортное средство) снято с учета.

Первый шаг на пути к экосистеме

По словам депутата Госдумы Николая Новичкова, в случае с новыми правилами полностью совпали интересы и автовладельцев, и страховых компаний.

«Я не вижу здесь никаких подводных камней, — признался политик в беседе с «Парламентской газетой». — Напротив, одни плюсы. Страховые, которые сейчас активно осваивают электронный документооборот, упрощают себе работу и тем самым сокращают издержки. Автомобилисты, в свою очередь, избавляются от лишнего бюрократического бремени».

Впрочем, отметил Николай Новичков, правила ОСАГО все еще есть куда совершенствовать.

В целом же, заключил Николай Новичков, если Центробанк и страховые будут двигаться в том же направлении, в России спустя какое-то время может появиться полноценная цифровая экосистема ОСАГО, одинаково удобная и выгодная как для водителей, так и для коммерсантов.