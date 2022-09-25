Как провести роковое новолуние 26 сентября 2022 года: что обязательно нужно сделать, запреты на этот день

Ближайшее новолуние, которое состоится уже 25 сентября 2022 года, принесет много неоднозначных ситуаций, когда люди окажутся на распутье. Если не использовать утекающую энергию во благо и не сделать некоторые обязательные дела, то последствия могут быть роковыми.

Почему новолуние 26 сентября считается роковым

В новолуние наш спутник накапливает энергию и не отдает ее Земле, потому мы чувствуем ослабленность и дезориентацию. Зато сама Луна оказывается на пике своего энергетического расцвета, что позволяет надеяться на ее помощь в наших делах и просьбах.

Новолуние 26 сентября состоится в 00:54 по мск, но его влияние будет ощущаться за целые сутки. Событие произойдет в созвездии Весов, что означает необходимость провести день в спокойствии и гармонии. Если человек попытается противодействовать ритмам природы и космоса, то новолуние может оказаться роковым. Не исключены неприятные ситуации, когда планы будут срываться один за другим.





Также многих могут охватить сомнения, потому что Весы — это знак колебаний, сомнений, возможности повернуть в другую сторону, если вдруг передумали. Ощущая неуверенность в чем-то, не стоит искушать судьбу и браться за дело. Вместо того, чтобы делать то, что вам вовсе не нужно, гораздо полезнее сформулировать свой запрос Вселенной.

Что нужно обязательно сделать в новолуние 26 сентября

В этот день приведите в порядок свои мысли, постарайтесь выделить главное, обозначить цели, но не делайте окончательные выводы. Важно прислушаться и к своему сердцу: чувство внутренней удовлетворенности и комфорта подскажут, что вы на правильном пути.

Выбросьте вещи, которые напоминают вам о чем-то неприятном или о человеке, с которым вы расстались.

Дела, которые практически закончены, и вам не хватало только последнего рывка, лучше завершить именно в новолуние, потому что нарастающая Луна будет отодвигать их снова, подкидывая вам новые задачи.

Отдохните, займитесь своим хобби, релаксацией, что поможет сбросить весь негатив и очистить ментальное пространство.





Что нельзя делать в новолуние

26 числа не стоит начинать новые дела, принимать важные решения;

не поддавайтесь на провокации и манипуляции, оставаясь в стороне от любых конфликтов;

не позволяйте, чтобы эмоции охватили вас и напрочь прогнали логический анализ;

нельзя нагружать себя обязанностями, брать дополнительную работу;

откажитесь от манипуляций с внешностью — есть риск неудачи, которая вас сильно огорчит.

Как послать запрос во Вселенную в день новолуния

Это можно сделать любым удобным для вас способом.

Написать письмо, четко изложив суть своей просьбы. Чтобы посыл был услышан, сожгите его и посмотрите, как поднимается дым. Если ввысь он идет ровной струей, то связь со Вселенной определенно установлена.

Перед сном скажите вслух свое желание и вообразите, как слова в форме энергетических сгустков улетают в космос. Важно утром не забыть о своей просьбе, обращая внимание на приятные моменты и знаки.





Днем отправляйтесь к реке и проговорите послание, глядя на текущую воду. Пусть она доставит его туда, куда полагается. Если тут же вы увидели под водой рыбку, значит, все получилось.

Глядя на источник огня (костер, свечу), расскажите пламени, чего вы больше всего желаете. Следите за огнем: если он был спокоен, когда вы говорили, значит, послание услышано, и скоро ваши мечты сбудутся.