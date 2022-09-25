Катя Лель была в ужасе от работы с Максом Фадеевым
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Катя Лель была в ужасе от работы с Максом Фадеевым

Катя Лель была в ужасе от работы с Максом Фадеевым
Певица Катя Лель до сих пор со страхом вспоминает то время. Артистка, попав в цепкие объятия продюсера Максима Фадеева в нулевых, и предположить не могла, чем обернется их сотрудничество. Звезда с ужасом вспоминает то время. Как наставник Фадеев указывал на моменты, которые певице необходимо в себе исправить. В частности, продюсера не устраивал внешний вид артистки, и он вынудил ее сесть на жесткую диету.
«3 месяца был полный жесткач, я не ела ничего. Каждый день были штанги. Я никому не пожелаю и больше никогда этого делать не буду», — рассказала певица в новом фильме «Нулевые. Крестные отцы шоубиза» от «МУЗ-ТВ». Ранее шоумен Илья Соболев высмеял Катю Лель. Комик считает, что у звезды не все в порядке с головой, раз она на полном серьезе говорит о связи с инопланетянами.
# Шоу-бизнес Лель Катя
По материалам: z-aya

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