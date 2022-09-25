Ксению Собчак засняли в посольстве Израиля вместе с семьей
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Ксению Собчак засняли в посольстве Израиля вместе с семьей

Ксению Собчак засняли в посольстве Израиля вместе с семьей
Телеведущая Ксения Собчак все-таки побывала в посольстве Израиля, что сняли на видео случайные  очевидцы. Ксению Собчак с семьей сняли в посольстве Израиля. А ведь совсем недавно телеведущая утверждала, что покидать Россию она не собирается. Помимо мужа Константина Богомолова и сына Платона с яркой блондинкой был бывший супруг, а также Дарья Мороз с дочерью Анной. Ксению Собчак заметили у посольства Израиля 20 сентября. Телеведущая сразу отправилась внутрь вместе с сыном Платоном, тогда как ее бывший муж еще полчаса оставался снаружи. Примерно через 20 минут к диппредставительству подошли Константин Богомолов и его бывшая жена Дарья Мороз. В общей сложности знаменитости пробыли внутри порядка двух часов. Вышли они из посольства с документами в руках, передает РЕН ТВ. Для простого визита в Израиль посещения посольства не требуется. Между странами действует соглашение о безвизовом режиме.Известно, что дед Собчак по материнской линии во всех документах записан евреем. Воспитанница «Дома-2» имеет право претендовать на израильский паспорт. Стоит отметить, что ранее Ксения довольно резко высказывалась по поводу возможного отъезда из России. «Видимо, слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно. Примерно раз в два месяца. Еще раз: я в России, я со своей Родиной. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут..».- писала Ксения. В начале 2022 года Собчак подчеркивала, что у нее есть только российское гражданство. В мае 2021 года она также называла лживыми утверждения о наличии израильского паспорта.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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