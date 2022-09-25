Кто родился 25 сентября

Артур Николаевич Чилингаров (83 года), член Комитета Государственной Думы по международным делам. Герой Советского Союза. Герой Российской Федерации.

Работал в Арктической научно-исследовательской обсерватории в якутском поселке Тикси, был заместителем начальника высокоширотных воздушных экспедиций «Север-21», «Север-25» и «Север-26», начальником дрейфующей станции «Северный полюс — 19» и арктической станции Беллинсгаузен. Возглавлял Амдермское управление гидрометеорологической службы Госкомгидромета СССР. Являлся заместителем председателя Госкомгидромета СССР.

Руководил научной экспедицией на атомоходе «Сибирь» к Северному полюсу, трансконтинентальным перелетом Ил-76 в Антарктиду, научной полярной экспедицией «Арктика-2007» на судне «Академик Федоров». Был руководителем погружений глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2».

Избирался депутатом Государственной Думы I — V и VII созывов, в 1993-2007 годах являлся заместителем председателя Госдумы, в 2007-2011 годах — первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия». Представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Тульской области.

Артур Чилингаров — автор более 50 книг и научных публикаций.

Адам Султанович Делимханов (53 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Командовал ротой особого назначения 136-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны РФ, батальоном милиции отдела вневедомственной охраны при Гудермесском ГОВД. Возглавлял подразделение Управления вневедомственной охраны при МВД Чеченской Республики по охране объектов нефтегазового комплекса. Был заместителем председателя правительства Чеченской Республики. На посту первого вице-премьера республики курировал работу силовых ведомств.

Избирался депутатом Государственной Думы V, VI и VII созывов.

А ещё в этот день родились:

Наталья Ивановна Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Работала на Новополоцком межгородском предприятии водопроводно-канализационного хозяйства, КУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Полоцка». Возглавляла Новополоцкий горисполком. Являлась заместителем премьер-министра Белоруссии. Занимала пост главы администрации президента страны.

В декабре 2019 года Наталья Кочанова была избрана председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина, российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. В кино дебютировала в 1955 году в эпизодической роли в картине «Максим Перепелица». Через 4 года сыграла свою первую главную роль в фильме «Сверстницы». Всего на счету Лидии Федосеевой-Шукшиной более 80 ролей в кино. Среди них, «Печки-лавочки», «Калина красная», «Демидовы», «Виват, гардемарины», «Хождение по мукам», «12 стульев» и многие другие.

Николай Тимофеевич Кузнецов (91 год), российский химик. Академик РАН. Вся научная и педагогическая деятельность учёного связана с Институтом общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, где он прошел путь от аспиранта до директора института. В настоящее время он руководит работой лаборатории химии лёгких элементов и кластеров.

Николай Тимофеевич Кузнецов — один из ведущих российских химиков, организатор и руководитель научной школы в области неорганической химии, физикохимии и технологии неорганических материалов. Среди его учеников 8 докторов и 31 кандидат наук. Он — автор и соавтор трех монографий, 26 патентов и авторских свидетельств на изобретения, ряда учебников и свыше 800 научных публикаций.

Сергей Фёдорович Бондарчук (1920-1994), советский и российский актёр, режиссёр, сценарист. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. В кино дебютировал в картине Сергея Герасимова «Молодая гвардия». Всего снялся в 40 фильмах.

Режиссёрским дебютом Бондарчука стала картина «Судьба человека», снятая по одноименному рассказу Михаила Шолохова. Он также поставил: «Война и мир» (картина завоевала «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке), «Они сражались за Родину», «Тихий Дон», «Красные колокола» и др. Практически ко всем своим фильмам он написал сценарии сам.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975), советский композитор, пианист и педагог. Народный артист СССР. Мировая слава к композитору пришла в 20 лет, после премьеры в Большом зале Ленинградской филармонии его дипломной работы — Первой симфонии.

Дмитрий Шостакович — автор 15 симфоний, широкую известность из которых получила 7-я («Ленинградская»). Работать над произведением композитор начал в первые дни Великой Отечественной войны, а летом 1942 года симфония была исполнена в осажденном Ленинграде.

Композитор также написал 15 квартетов, 6 концертов, 3 оперы, 3 балета, многочисленные произведения камерной музыки, музыки для кинофильмов и театральных постановок.

Дмитрий Шостакович преподавал в Ленинградской и Московской консерваториях. Среди его учеников, Георгий Свиридов, Карэн Хачатурян и Мстислав Ростропович.