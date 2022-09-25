Лайма Вайкуле запечатлелась с похудевшим на 14 кг Данилко

Певица Лайма Вайкуле и шоумен Андрей Данилко показали свою солидарность в антироссийской позиции. Андрей Данилко (сценический образ - Верка Сердючка) и Лайма Вайкуле после февральских событий оказались на одной стороне, а многие их поклонники – на другой. Однако артистов это не смущает. Сейчас они решили продемонстрировать публике, что держатся вместе и солидарны относительно развития геополитических событий. Артисты запечатлелись, прижавшись тесно друг к другу. Поклонники Андрея Данилко вновь удивились, насколько их любимец похудел (на 14 кг), а почитатели Лаймы Вайкуле заметили, что больная раком певица в последнее время всегда покрывает голову шапками и платками.Кстати, друзей из России у Данилко, конечно, не осталось, зато он на связи с коллегами, которые родом из Украины. Например, музыкант поддерживает общение с Константином Меладзе. «Списываемся с ним, шутим. Я поздравляю его со смешными праздниками, а он меня. У него потрясающее чувство юмора. Отослал ему свою песню, на которую бы Костя написал мелодию, но у него куча своих вопросов. Жду его ответ, а вдруг?» — поделился исполнитель.