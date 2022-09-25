Лариса Андерсен рассказала, что лучше делать в период Луны в Весах
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Лариса Андерсен рассказала, что лучше делать в период Луны в Весах

Лариса Андерсен рассказала, что лучше делать в период Луны в Весах
Астролог Лариса Андерсен дала прогноз на ближайшие дни. Луна в знаке зодиака Весы с 19:43 25-ого по 02:14 28-ого (время московское). ♎Переход Луны в знак Весы приносит человеку потребность отдохнуть после предыдущих напряженных лунных дней. Луна в Весах делает нас более уравновешенными, гармоничными, контактными, улыбчивыми,  миролюбивыми. В эти дни проявляется стремление к справедливости, отрицание грубости, насилия, авторитарности. Усиливается нерешительность, склонность советоваться с другими, а не принимать решения самостоятельно. В этот период на первый план выходят партнёрские отношения. ✅ В эти дни лучше заниматься делами, которые требуют быстрого завершения, которые должны быть быстро оформлены и так же быстро окончены. Можно заняться уборкой или украшением своего рабочего места. Хороший период для делового сотрудничества и компаньонства. Но в принятии важных значимых решений проявляется негативное влияние периода, так как возникает изобилие «за» и «против». Поэтому трудно вынести окончательное однозначное суждение.  Когда Луна находится в Весах, тогда человек полностью настраивается на гармонию и покой, при этом значительно снижается уровень возникновения конфликтов, значительно легче найти общий язык и идти на компромиссы с людьми. ❤️ Именно поэтому в эти дни можно наладить отношения с людьми, с которыми вы ранее поссорились, сейчас примириться будет намного легче.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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