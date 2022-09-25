Матвиенко назвала Бориса Добродеева неравнодушным человеком и истинным патриотом
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Матвиенко назвала Бориса Добродеева неравнодушным человеком и истинным патриотом

Матвиенко назвала Бориса Добродеева неравнодушным человеком и истинным патриотом

С именем известного драматурга и сценариста Бориса Добродеева, умершего 23 сентября на 96-м году жизни, связана целая эпоха в отечественной культуре. Он прошел большой, достойный путь, многое сделал для развития художественного и документального кино, написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву.

О смерти сценариста сообщил на своем сайте Союз кинематографистов РФ. Добродеев являлся заслуженным деятелем искусств, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых, лауреатом Ленинской премии. В его фильмографии — «Негромкое кино Бориса Барнета», «Любимое кино Сталина», «Софья Ковалевская», «Особо важное задание», «Карл Маркс. Молодые годы | Karl Marx — die jungen Jahre» (СССР, ГДР), «Жизнь Бетховена», «Красный дипломат», «Страницы жизни Леонида Красина», «Материнское поле», «Первый учитель» и другие киноработы.

«Высочайший профессионализм, широкая эрудиция, постоянный художественный поиск позволили Борису Тихоновичу создать замечательные сценарии для игрового и неигрового кинематографа, которые легли в основу десятков полнометражных картин в разных жанрах. Они по праву пополнили сокровищницу российского искусства, став его неотъемлемой частью, получили международное признание», — говорится в телеграмме. Ее текст распространила пресс-служба Совета Федерации.

По словам Матвиенко, Борис Добродеев был надежным, ответственным, неравнодушным человеком и истинным патриотом. «Светлая и добрая ему память», — отметила спикер Совфеда.

# Шоу-бизнес / Главные новости Культура
По материалам: pnp.ru

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