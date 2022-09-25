Матвиенко выступила с обращением к губернаторам о недопустимости ошибок при частичной мобилизации
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Матвиенко выступила с обращением к губернаторам о недопустимости ошибок при частичной мобилизации

Матвиенко выступила с обращением к губернаторам о недопустимости ошибок при частичной мобилизации

Создается впечатление, что где-то допускают: быстро отчитаться о мобилизованных важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие «перегибы» справедливо вызывают резкую реакцию в обществе и «абсолютно недопустимы». Об этом заявила в своем Telegram-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер обратилась к главам российских регионов, которые, как она напомнила, являются председателями призывных комиссий по мобилизации граждан и на которых «лежит вся полнота ответственности за исполнение мобилизационных кампаний в субъектах».

«Поэтому еще раз прошу каждого из вас — считайте, что обращаюсь лично — если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности. Но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!» — подчеркнула она.

Матвиенко считает «очень правильным», что официальные представители Минобороны в последние дни дали дополнительные разъяснения по критериям отбора военнообязанных для частичной мобилизации, объявленной в стране. «В такой чувствительной теме не должно быть места для разночтения и «лакун» для субъективного применения», — уверена спикер.


В то же время, как заявила Матвиенко, в обществе и в соцсетях активно обсуждается информация с мест «о некорректных случаях мобилизации граждан, очевидно не подпадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора».

«Создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И, считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе», — заявила она.

По словам Матвиенко, «сейчас, когда в стране «невероятно высок» уровень поддержки целей в специальной военной операции, «таких случаев быть не должно, даже единичных». «Люди должны видеть ответственность власти и чувствовать открытость и справедливость всех ее действий», — уверена Матвиенко.

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По материалам: pnp.ru

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