Месяц-«хмурник»: народные приметы на октябрь 2022 года

Издавна октябрь считался месяцем нестабильной, привередливой погоды. Потому у него появилось так много «говорящих» названий: хмурник, грязник, листодер, круговерт, свадебник и много другое. Люди видели в них отражение как погодных явлений, так и событий из жизни, обычно приходящихся на это время года. Из поколения в поколение наблюдали за изменениями и закономерностями в природе. Благодаря этому сегодня у нас есть такое достояние, как мудрость, выраженная в приметах.

Общие приметы погоды на октябрь 2022 года

На какие приметы стоит обратить внимание в октябре, чтобы предсказать погоду на ближайшие дни?

ветер дует с севера — придет солнечная погода, а если с юга, то может быть ненастье;

облака идут низко над землей — будет холодно;

быстрый и яркий рассвет предвещает смену погоды;

багровая или розовая заря в октябре — к ясным дням;

закатное небо с множеством облаков в виде мазков — к дождю;

круги вокруг полной Луны говорят о том, что будет заморозок;

октябрьский гром сулит малоснежную зиму.





Кроме того, древние заметили, что после новолуния, примерно на пятый день, начинает дуть сильный порывистый ветер. В 2022 году это время как раз выпадает на начало октября. А если еще и само новолуние придется на ветреный день, то весь октябрь может быть неспокойным.

На Руси говорили, что первый снег в октябре еще не говорит о наступлении зимы. Более того, по приметам, от дня появления первого снежного покрова до наступления настоящих холодов нередко проходит 40 дней.

Народные приметы по дням

1 октября

На Арину журавли улетают на юг — через две недели могут грянуть морозы, а если птицы все еще хорошо себя чувствуют в этих краях, то зима опоздает.

2 октября

Традиционно в день Зосима Соловецкого пасечники прибирали на зиму ульи, если ночью температура была около нуля.

3 октября

Этот день примечателен своими ветрами. Наши предки говорили:

в день Астафия северный ветер пригонит зиму, а «южак» принесет тепло;

западный ветер несет дожди, а восточный — ясную погоду;

если сегодня увидеть летящую паутину, то снега долго не ждать.

4 октября

Какая погода будет стоять в этот день, такой она будет до конца октября.

5 октября

Если в день Фоки и Ионы березы стоят в листве, то зимних деньков ждать очень долго.

7 октября

Древние говорили, что с этой даты день начинает заметно убывать, а значит, пора собирать свеклу.

8 октября

Какая погода в праздник Сергия Радонежского, такой быть и зиме;

солнце в этот день сулит теплый октябрь;

пойдет снег — значит, и 8 ноября будет снежный покров на земле;

а если до этого дня снег еще не пролетал, то его не будет до 7 декабря;

южный ветер может принести теплую зиму, а северо-восточный — суровые морозы;

если вишня уже стоит голая и пролетают снежинки, скоро начнутся холода.

9 октября

Если снег на Иоанна Богослова идет с ночи, то зима наступит раньше. Солнечная же погода обещает теплые деньки на протяжении 2 недель.

11 октября

Заметили зайца в зимней шубке — скоро ждать снега и холодов.





13 октября

В канун Покрова пойдет снег — зима задержится. Если с дубов все еще не опали листья, тогда в зимние месяцы ждать метелей.

14 октября

С давних времен появилась поговорка, гласящая, что до обеденного часа в Покров Пресвятой Богородицы стоит осень, а вечером — уже зима. В этот день следили за направлением ветра: откуда он дует, оттуда и придут холода. Если в праздник нет снега вовсе, то Рождество 7 января тоже пройдет без снега.

17 октября

В день Ерофея зачатую наступали холода, а ночью было довольно морозно.

19 октября

Ветра на Фому не видать совсем — скоро придет похолодание. Если же стремительно начался листопад, то зиме быть суровой.

20 октября

Деревья еще не сбросили листья, но пошел снег — он быстро растает и не пойдет больше до дня Матрены, 22 ноября.

21 октября

С этого дня народ начинал чинить зимнюю одежду, потому что устанавливалась стабильно холодная погода.

23 октября

Этот день не зря назвали Евлампием-зимоуказателем: концы месяца указывают в ту сторону, откуда придут морозы и когда. К примеру, если на север, то скоро выпадет снег, если на юг — дорогу развезет, а до праздника Казанской иконы Божией матери сухого снега не будет.

24 октября

В день Зинаиды мокрая дорога сулит позднюю зиму, снежного покрова не будет до Казанской.

25 октября

Если на небе мерцают звезды, тогда ждать морозов. Если же звезд почти не видать, грядет время оттепели.

26 октября

Синицы подлетают близко к домам — зима гонит их из леса.





27 октября

Яркие звезды в этот день сулят большой урожай в будущем году. Если небо затянуто тучами, а погода сырая, то скрипучих морозов не будет еще четыре недели.

28 октября

В день Ефимия видно поутру иней на деревьях — погода будет сухая и ясная.

31 октября

Если падает мокрый снег, урожая земля уже не даст — она промерзла.