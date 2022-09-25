Метелев призвал обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обратился к Минобороны с призывом обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах. Письмо с соответствующей просьбой он направил министру обороны РФ Сергею Шойгу.

В нем он заявил о необходимости «обеспечить единые и достойные условия отправки мобилизованных в места несения службы». По словам депутата, зачастую мобилизованные в военкоматах сталкиваются с некорректным обращением. «Нужно срочно менять восприятие мобилизации и действий военных комиссариатов в обществе», — процитировала Метелева пресс-служба Комитета Госдумы по молодежной политике.

Парламентарий также отметил, что есть и положительные примеры того, как сотрудники военных комиссариатов работают с прибывающими мобилизованными гражданами.

«Считаю важным, помимо необходимости корректного поведения сотрудников военкоматов, при отправке солдат исполнять Гимн Российской Федерации в сопровождении военных оркестров, привлекать священнослужителей для молитвы, ветеранов боевых действий или лидеров патриотических организаций для мотивационной речи, поднимающей боевой дух, а также организовывать совместное фотографирование для членов семей и самих бойцов», — написал в своем обращении Метелев.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин призвали не допускать ошибок при проведении частичной мобилизации. Как отметила Матвиенко, в обществе и соцсетях активно обсуждается информация «о некорректных случаях мобилизации граждан, очевидно не подпадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора».