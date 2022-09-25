Михаил Пиотровский переназначен на должность гендиректора Эрмитажа
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Михаил Пиотровский переназначен на должность гендиректора Эрмитажа

Михаил Пиотровский переназначен на должность гендиректора ЭрмитажаПремьер-министр Мишустин переназначил Пиотровского на должность главы Эрмитажа

Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил советского и российского историка-востоковеда, профессора Михаила Пиотровского на должность генерального директора Эрмитажа. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

Отмечается, что полномочия доктора исторических наук и члена президиума РАН на позиции главы музея будут действительны в течение трех лет.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа. Его полномочия на этом посту подтверждены еще на три года», — отмечается в сообщении.

Известно, что Пиотровский работает в указанном музее изобразительного и декоративно-прикладного искусства с 1991 года. При этом с 1992 года он занимает пост директора учреждения.

23 июня Эрмитаж заявил о введении годового моратория на выставки в Европе и США. В марте Эрмитаж в Амстердаме разорвал отношения с Государственным Эрмитажем.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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