Михаила Пиотровского переназначили на должность гендиректора Эрмитажа
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Михаила Пиотровского переназначили на должность гендиректора Эрмитажа

Михаила Пиотровского переназначили на должность гендиректора Эрмитажа

Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил советского и российского историка-востоковеда Михаила Пиотровского на должность генерального директора Эрмитажа. Как сообщается на сайте Правительства России, его полномочия на позиции главы музея будут действительны в течение еще трех лет.

Пиотровский — доктор исторических наук, член президиума Российской академии наук (РАН). Он входит в состав Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. В Эрмитаже он работает с 1991 года, а в 1992 году его назначили директором музея.

В июне Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США. Тогда же Пиотровский высказался об "отмене" русской культуры на Западе и военной спецоперации РФ на Украине в интервью "Российской газете". Историк заявил, что "есть ситуации, когда совершенно ясно, что человек должен быть со своей страной".


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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