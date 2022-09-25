Михаила Пиотровского переназначили на должность гендиректора Эрмитажа

Вадим Карасев

Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил советского и российского историка-востоковеда Михаила Пиотровского на должность генерального директора Эрмитажа. Как сообщается на сайте Правительства России, его полномочия на позиции главы музея будут действительны в течение еще трех лет.

Пиотровский — доктор исторических наук, член президиума Российской академии наук (РАН). Он входит в состав Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. В Эрмитаже он работает с 1991 года, а в 1992 году его назначили директором музея.

В июне Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США. Тогда же Пиотровский высказался об "отмене" русской культуры на Западе и военной спецоперации РФ на Украине в интервью "Российской газете". Историк заявил, что "есть ситуации, когда совершенно ясно, что человек должен быть со своей страной".

Ольга Петелина