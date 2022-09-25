Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой кнопочные телефоны
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Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой кнопочные телефоны

Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой кнопочные телефоныОбъясняем.рф: мобилизованные могут взять в часть кнопочные телефоны, но не смартфоны

Мобилизованным россиянам запретили брать с собой в часть смартфоны, вместо них они могу взять кнопочные телефоны. Об этом сообщается на портале Объясняем.рф.

Отмечается, что россиянам, которые попали под призыв в рамках частичной мобилизации, запрещается пользоваться смартфонами на территории воинских частей из соображений безопасности, однако простой телефон взять можно. При этом все аппараты связи российских военнослужащих будут храниться в установленном месте и выдаваться лишь в определенное время.

Также портал напомнил, что фото- и видеосъемка на территории воинских подразделений запрещена.

Ранее сообщалось, что работодатели в период приостановления действия трудового договора сохранят за мобилизованными сотрудниками места работы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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