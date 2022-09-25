Музыкальный критик неожиданно похвалил Филиппа Киркорова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Музыкальный критик неожиданно похвалил Филиппа Киркорова

Музыкальный критик неожиданно похвалил Филиппа Киркорова
Певца Филиппа Киркорова похвалил Сергей Соседов. Минувшим летом артист побывал в госпитале для военных в Крыму. Тогда общественность обвинила поп-короля в неискренности, а его намерение прозвала продуманной пиар-акцией. Как ни странно, но известный своими колкими фразами Сергей Соседов не поддержал «бунт» в Сети. «Искренне или нет – не имеет значения. Человек помогает. Надо судить людей по поступкам. Он пришел в госпиталь, чтобы поддержать раненых, спел вживую, привез подарки. Возможно, даже перечислил какие-то суммы. Это прекрасный жест», — считает критик.
Соседов рекомендовал другим медийным личностям брать пример с Киркорова. По его мнению, здесь важна не искренность, а факт самого поступка, пишет «prozvezd». Ранее, напомним, писатель Федор Раззаков раскритиковал поездку поп-короля в госпиталь. Автора возмутило появление артиста в стенах медучреждения без фруктов и лекарств, которые, вероятнее всего, в дефиците.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

Последние новости

Музыкальный критик неожиданно похвалил Филиппа Киркорова
Музыкальный критик неожиданно похвалил Филиппа Киркорова
Екатерина Климова опасается лишиться детей
Екатерина Климова опасается лишиться детей
Спектакль Чулпан Хаматовой закончился без аплодисментов
Спектакль Чулпан Хаматовой закончился без аплодисментов
Анастасия Волочкова рассказала об интимных предпочтениях
Анастасия Волочкова рассказала об интимных предпочтениях
Ольга Орлова две недели еле ходила после родов
Ольга Орлова две недели еле ходила после родов
Сябитова: «Я стала фанаткой Верещагина. Нравятся интриги, многоходовочки, не люблю простоту»
Сябитова: «Я стала фанаткой Верещагина. Нравятся интриги,
Сообщение о перечне ВУС для мобилизации оказалось недостоверным
Сообщение о перечне ВУС для мобилизации оказалось недостоверным
Валиева закрыла лицо, но открыла душу в номере об Олимпиаде, а Трусова снялась с произвольной
Валиева закрыла лицо, но открыла душу в номере об Олимпиаде, а
США анонсировали новые санкции против России в ответ на референдумы
США анонсировали новые санкции против России в ответ на референдумы
Издательство Take-Two и студия People Can Fly объявили о прекращении сотрудничества по игре Project Dagger
Издательство Take-Two и студия People Can Fly объявили о прекращении
Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой кнопочные телефоны
Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой кнопочные телефоны
Подборка гифок (25 гифок) - 23.09.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 23.09.2022

Топ на сегодня

Депутат Метелев предложил приравнять статус добровольцев гуммиссий к участникам боевых действий
Депутат Метелев предложил приравнять статус добровольцев гуммиссий к
Павел Прилучный требует нескромные гонорары за съемки
Павел Прилучный требует нескромные гонорары за съемки
Винтаж Беллы Хадид и Яны Рудковской, нарядная Кэти Холмс и миланские хроники: 13 образов недели по версии редактора моды
Винтаж Беллы Хадид и Яны Рудковской, нарядная Кэти Холмс и миланские
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина

Еще по теме

Филиппа Киркорова раскритиковал Соседов
Секрет на миллион - 59 выпуск - Сергей Соседов (10.02.2018)
Соседов: «Ударил бы Карнавал по голове, чтобы она не вякала на Долину»
Новая волна 2017 - Юбилейный концерт - Филиппа Киркорова (15.09.2017)