Музыкальный критик неожиданно похвалил Филиппа Киркорова

Певца Филиппа Киркорова похвалил Сергей Соседов. Минувшим летом артист побывал в госпитале для военных в Крыму. Тогда общественность обвинила поп-короля в неискренности, а его намерение прозвала продуманной пиар-акцией. Как ни странно, но известный своими колкими фразами Сергей Соседов не поддержал «бунт» в Сети. «Искренне или нет – не имеет значения. Человек помогает. Надо судить людей по поступкам. Он пришел в госпиталь, чтобы поддержать раненых, спел вживую, привез подарки. Возможно, даже перечислил какие-то суммы. Это прекрасный жест», — считает критик.Соседов рекомендовал другим медийным личностям брать пример с Киркорова. По его мнению, здесь важна не искренность, а факт самого поступка, пишет «prozvezd». Ранее, напомним, писатель Федор Раззаков раскритиковал поездку поп-короля в госпиталь. Автора возмутило появление артиста в стенах медучреждения без фруктов и лекарств, которые, вероятнее всего, в дефиците.