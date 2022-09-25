"На пару сантиметров счастливее": Александр Морозов рассказал о пластической операции в интимной зоне
49-летний юморист Александр Морозов за последнее время очень сильно похудел. После шунтирования желудка он сбросил почти 40 килограммов лишнего веса, и теперь его едва ли можно узнать.
Однако если с виду кажется, что все в порядке, то на самом деле у Александра возникли новые трудности. После похудения растянутая кожа просто обвисла, и Морозову потребовались пластические операции.
Шоумену пришлось делать абдоминопластику, а также убирать излишки кожи на руках, на лице и даже в интимной зоне. Морозов рассказал, почему это потребовалось и что в итоге получилось.
На передаче "Секрет на миллион" Александр также рассказал, что испытывал моральную боль от своего внешнего вида сильнее, чем пока был толстым. По словам артиста, кожа с живота свисала до самых колен, а с груди — до пупка.
Однако лишний вес угрожал здоровью Морозова, и он ни о чем не жалеет. Из-за него мужчина страдал высоким давлением, диабетом второго типа и обструктивным апноэ. Зато после похудения все показатели пришли в норму.