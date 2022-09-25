Наблюдатель из ФРГ Шаллер: Люди на референдуме в Запорожье голосуют добровольно
Сегодня, 01:00 Вадим Карасев
Наблюдатель из Германии Стефэн Бруно Шаллер отметил, что люди на референдуме в Запорожье голосуют добровольно, сообщает telegram-канал Lomovka.
"Конечно, мы видим, что здесь западная пресса говорит о том, что людей заставляют голосовать, что голосование проходит в напряженном режиме, но когда я нахожусь здесь, я вижу своими глазами, что люди голосуют добровольно, и мы видим эту разницу между подачей информации и тем, что происходит на месте", - заявил он.
Шаллер добавил, что очень странно читать новости западной прессы про то, какое давление здесь оказывается, и видеть своими глазами, насколько спокойно все проходит.
По материалам: uposters.ru