Наблюдатель из ФРГ Шаллер: Люди на референдуме в Запорожье голосуют добровольно
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Наблюдатель из ФРГ Шаллер: Люди на референдуме в Запорожье голосуют добровольно

Наблюдатель из ФРГ Шаллер: Люди на референдуме в Запорожье голосуют добровольно

Наблюдатель из Германии Стефэн Бруно Шаллер отметил, что люди на референдуме в Запорожье голосуют добровольно, сообщает telegram-канал Lomovka.

"Конечно, мы видим, что здесь западная пресса говорит о том, что людей заставляют голосовать, что голосование проходит в напряженном режиме, но когда я нахожусь здесь, я вижу своими глазами, что люди голосуют добровольно, и мы видим эту разницу между подачей информации и тем, что происходит на месте", - заявил он.


Шаллер добавил, что очень странно читать новости западной прессы про то, какое давление здесь оказывается, и видеть своими глазами, насколько спокойно все проходит.

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По материалам: uposters.ru

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