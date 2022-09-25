Настя Ивлеева заявила, что Егор Крид ее кинул
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Настя Ивлеева заявила, что Егор Крид ее кинул

Настя Ивлеева заявила, что Егор Крид ее кинул
Ведущая Настя Ивлеева схлестнулась с Егором Кридом. На днях певец Егор Крид заявил журналистам, что не ходит на интервью к блогерам, не появляется на красных ковровых дорожках и других светских мероприятиях. В частности, он признался, что не пошел на съемки шоу Насти Ивлеевой. Последняя отреагировала на заявление музыканта. Мол, для интервью с ним она искала человека из его прошлого, потратила время и ресурсы, а Егор в итоге отказался сниматься. «Крид, конечно, еще тот тип, - написала Ивлеева в Telegram 25 сентября. – Говорит: «Пойду на шоу, если найдете Катю». Катю нашли. Тем временем Крид: «Я в целом не хожу на шоу». Окей, братик. Ты еще маленький, видимо, чтоб за базар отвечать». «К слову… Найти «человечка из прошлого» - это не очередную локацию в Москве для клипа «забукировать», а реально откопать человека из пыльного небытия… Братва из «Жди меня» поймет. И когда после проделанной работы, человек кидает тебя на игнор, потому как он не ходит на интервью… Ну окей, бро, мы все понимаем. Настрой не тот, да и мы - не Дудь*».
«Мда, Ивлеева… Я был о тебе лучшего мнения, – ответил Крид в той же социальной сети. - Я тебя всю твою «творческую жизнь» знаю с 15 тысяч подписчиков и всегда тебя поддерживаю. Даже на «то шоу», которое вообще не заходило, я пришел чисто из-за уважения и поддержки. И сейчас ты такую *** (ерунду, - Прим. авт.) пишешь в своей «телеге» про меня. Как же это мелко с твоей стороны. Жаль, что твоя реальная жизнь превратилась в шоу». «В «том самом» шоу ты перепутал все буквы, бро! Оно называется «Королевские Кобры» и да, спасибо что пришел на проект, который не имел будущего в нашей стране, чисто для поддержки… Базара ноль. Только при встрече ты иное говорил, - продолжила полемику Ивлеева. - Плюс, сам сказал: «Настюха, найдете девочку из прошлого, я приду!» Мы нашли. А ты слился. Вот и весь базар. За поддержку спасибо! Она бесценна. Если ты считаешь, что я живу ради шоу, то вопрос спорный. Я хотя бы не ныряю от тиктокеров к стримерам и обратно… Хотя, надо бы, в нынешних то реалиях». «Заканчивай с винишком, а то в последнее время ты ассоциируешься только с конфликтами, - подытожил Крид. - К слову, у тебя есть мой номер, и ты всегда мне можешь написать лично. Но ты же блогер Ивлеева! Не хайпанешь - не проживешь. Я больше не буду отвечать на твои *** (обращения, - Прим. авт.). Сейчас в мире происходят вещи намного серьезнее твоего шоу и твоих «обидок». Интересно, звезды действительно поругались из-за проваленной съемки или просто хайпуют? Не удивимся, если после этого они все-таки встретятся на интервью. * Журналист-интервьюер, включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Ивлеева Настя
По материалам: z-aya

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