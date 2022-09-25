Назван способный разрушить экономику предел раздувания доллара
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Назван способный разрушить экономику предел раздувания доллара

Назван способный разрушить экономику предел раздувания доллараАналитик Сыроваткин: стремительное укрепление доллара наносит ущерб глобальной экономикеСюжетКурс доллара:

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин назвал предел раздувания доллара, который разрушит глобальную экономику. Его слова приводит агентство «Прайм».

Он пояснил, что укрепление доллара оказывает значительное влияние на экономику, поскольку основная часть мировых расчетов осуществляется в американской валюте. «Но главная проблема заключается даже не столько в самом факте роста доллара, сколько в скорости этого роста», — добавил Сыроваткин. Аналитик указал на рост индекса доллара BBDXY, который за год поднялся на 15 процентов, что критично для экономики.

Эксперт уточнил, что при таком раскладе больше всего страдают бедные страны, которые импортируют энергоресурсы, расплачиваясь долларами. «Это наносит таким странам экономический ущерб, ослабляет их торговый баланс и давит на национальную валюту», — заявил он. В случае продолжения стремительного роста нельзя исключать затяжную рецессию и рост бюджетного дефицита некоторых стран, предупреждает Сыроваткин.

Аналитик пояснил, что укрепление американской валюты является дефляционным фактором с точки зрения экономики США. «Высокий курс доллара также означает снижение прибыли для американских компаний, большая доля бизнеса которых ориентирована на другие страны и регионы», — заключил он.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев объяснил, как курс доллара влияет на мировую экономику. Он также спрогнозировал ухудшение экономических перспектив.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Назван способный разрушить экономику предел раздувания доллара
Назван способный разрушить экономику предел раздувания доллара
Реактивный ранец Gravity Industries за 26 миллионов рублей (фото + 2 видео)
Реактивный ранец Gravity Industries за 26 миллионов рублей (фото + 2
Certain Affinity назвали свой проект по Halo Infinite «крупнейшим» и «новым для франшизы»
Certain Affinity назвали свой проект по Halo Infinite «крупнейшим» и
Ремонт стиральных машинок: когда стоит вызывать мастера
Ремонт стиральных машинок: когда стоит вызывать мастера
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в октябре 2022 года
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в октябре 2022 года
Действия Путина сочли крайне нежелательными для Байдена
Действия Путина сочли крайне нежелательными для Байдена
Крид: «После такого собеседника, как Дудь*, не даю интервью. Поэтому к Ивлеевой не поехал»
Крид: «После такого собеседника, как Дудь*, не даю интервью. Поэтому
Месяц-«хмурник»: народные приметы на октябрь 2022 года
Месяц-«хмурник»: народные приметы на октябрь 2022 года
Россиян предупредили о «подводных камнях» рассрочки без переплат
Россиян предупредили о «подводных камнях» рассрочки без переплат
Гадание по картинке на октябрь 2022 года
Гадание по картинке на октябрь 2022 года
Депутат Госдумы Кастюкевич: Голосование в Херсонской области проходит по совести и по закону
Депутат Госдумы Кастюкевич: Голосование в Херсонской области проходит
Авторы Deathloop рассказали о выпуске игры в Game Pass и подписке в целом
Авторы Deathloop рассказали о выпуске игры в Game Pass и подписке в

Топ на сегодня

Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года
Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость:
Безверхова желает сохранить семью ради ребёнка
Безверхова желает сохранить семью ради ребёнка
Насколько вместительны могут быть щеки хомяка
Насколько вместительны могут быть щеки хомяка
В мэрии Вильнюса предложили включить посольство России в состав Литвы
В мэрии Вильнюса предложили включить посольство России в состав Литвы

Еще по теме

Аналитик спрогнозировал снижение курса рубля
Золото слегка дорожает на фоне ослабления доллара к мировым валютам
Бумаги российских в Лондоне демонстрируют негативную динамику
Бумаги российских компаний в Лондоне торгуются в основном в "красной зоне"