Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего
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Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего

Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего

В традициях русского народа существует множество примет и поверий на все случаи жизни. Они пришли к нам из глубины веков и до сих пор сохранили свою актуальность. Можно по-разному относиться к приметам, но если какие-то из них чаще всего срабатывают, игнорировать их по крайней мере неразумно.

Разбитое зеркало нужно выбрасывать


Примета с разбитым зеркалом является одной из самых распространенных у нашего народа. Никто не будет держать в доме такое зеркало, и не только потому, что им неудобно пользоваться. Каждому известно, что оно приносит в дом несчастья, потому от него следует поскорее избавиться.

Эта примета появилась не просто так, в прежние времена разбить зеркало действительно означало навлечь на себя множество бед. Во-первых, зеркала были очень дорогие, иметь его в доме могла себе позволить не каждая семья. А во-вторых, зеркала изготавливались с использованием ртути, и при малейшем повреждении происходила утечка ртутных паров, что влекло болезни для всех членов семьи.

Рассыпать соль — к несчастью


Примета с солью также считается одной из самых распространенных, в которую все верят и даже находят ей подтверждение в реальной жизни. Возможно, они являются всего лишь совпадениями, но для наших предков рассыпанная соль действительно считалась предвестником несчастья.

Дело в том, что на Руси это был едва ли не самый дорогой продукт, который привозили из-за границы. Соль берегли, держали под замком и ставили на стол только по праздникам. Рассыпать соль означало навлечь на себя недовольство членов семьи, породить ссоры, конфликты.

Кошка должна первая переступать порог нового дома


Древней примете — первой пускать в новый дом кошку — стараются следовать все. Даже те семьи, в которых нет домашних животных, часто к новоселью приобретают котенка. Наши предки были наблюдательными людьми, они замечали, что кошки способны забирать на себя негативную энергию.

Кошки всегда ложатся в доме на энергетически неблагоприятные места. Если у хозяина что-то болит, они стараются находиться рядом и, мурлыча, прижимаются к больному месту. Так кошки нейтрализуют негативную энергию и облегчают состояние.

Мусор нельзя выносить из дома на ночь


Русские люди всегда были суеверны, они верили в существование темных сил и злых духов, которые активизировались по ночам. Поэтому предки считали, что мусор нельзя выносить из дома перед наступлением темноты, ведь в нем содержится часть жизненной энергии. Через него темные силы могут навлечь на людей беду и несчастья.

Кроме того, считалось, что остатки еды, очистки от овощей, которые могут быть в мусоре — это пища домового. А поскольку он тоже питается по ночам, то может обидеться, что его лишили еды. Поэтому мусор на ночь никогда не выносили.

Паук заводится в доме к материальному благополучию


Наши предки были уверены, что паук — самое благоприятное существо, которое может заводиться в жилище человека. Они считали, что эти членистоногие оттягивают негатив от дома, приносят удачу и материальное благополучие в семью. Поэтому паука ни в коем случае нельзя убивать.

Эта примета сохранилась по сегодняшний день, поэтому многие остерегаются избавляться от пауков. Даже если они обустраиваются в каком-то неудобном месте, его вместе с паутиной стараются аккуратно перенести туда, где он никого не будет беспокоить.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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