Объявлена дата выхода Episode Two: REFUGE — второго сюжетного DLC для Citizen Sleeper

Вадим Карасев





Citizen Sleeper — одна из лучших инди-игр этого года в подписке Game Pass, которая получила отличные оценки от критиков и игроков. Прямо сейчас на сайте Opencritic у Citizen Sleeper есть 100% рекомендаций от критиков при оценке в 84 балла из 100.

Разработчики после релиза Citizen Sleeper пообещали выпустить новую историю, которая состоит из трех эпизодов. История рассказывает о флотилии беженцев, которая прибыла на Око Эрлина. Первый эпизод истории под названием FLUX вышел в начале августа, а сегодня объявлена дата релиза второго эпизода — 27 октября 2022 года. Распространяться он, как и вся трилогия DLC с дополнительным контентом, будет бесплатно.

Citizen Sleeper — игра, которую многие сравнивают с Disco Elysium. В проекте много текста, и играть в него можно только при хорошем знании английского языка — игра не имеет локализации на другие языки.