Ольга Орлова две недели еле ходила после родов

44-летняя певица и ведущая Ольга Орлова рассказала о своих родах. Бывшая солистка группы «Блестящие» ждет второго ребенка от своего мужа Валерия. У звезды уже есть 21-летний сын от первого брака. Звезда «Дома-2» только на этой неделе рассекретила свое интересное положение. Теперь артистка охотно обсуждает ожидание малыша с поклонниками. Сегодня речь зашла о кесаревом сечении. Многие выразили уверенность в том, что эта полостная операция — нечто совсем простое и безболезненное для женщины.Однако Ольга в корне не согласна с такими утверждениями. «Я вспоминаю свою кесарево (по медицинским показаниям), так я две недели еле-еле могла передвигаться. И потом шов лечила полгода!» — призналась Орлова. Она записала видео, на котором предстала в купальнике. Певица обратилась к поклонницам, вместе с ней переживавшим за подобные резкие высказывания. «Многие девчонки, конечно, возбудились после того, что кесарево — это легко. Я вас очень поддерживаю. Мои ощущения после кесарева притупились уже, потому что моему сыну 21. Но было реально очень тяжело, больно и дискомфортно. Те, кто пишут, что те, кто рожают с кесаревым — не рожают, они не правы», — резюмировала артистка.