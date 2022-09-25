Памятник на могиле Шатунова: фото

Звезда 90-х Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта 23 июня 2022 года. На прощание пришли тысячи его ярых поклонников, выстроившись в огромную очередь перед траурным залом. Но в последний путь артиста провожали только самые близкие люди – семья, родственники, друзья. Похоронили Юрия на престижном Троекуровском кладбище, заплатив только за землю около 4 млн рублей.

Сейчас на могиле Шатунова лишь деревянный крест, портреты артиста и море цветов и венков. Но практически сразу же после похорон был объявлен конкурс на эскиз для памятника. И хоть ставить его нельзя в течение года, пока не осядет земля, родные уже определились с окончательным вариантом надгробия. Более того, работа по отлитию памятника уже началась.

«Вместе с детьми, Дэннисом и Эстеллой, - делится с журналистами вдова Светлана, - мы единогласно выбрали эскиз».

На данный момент автор проекта просит оставить свое имя в тайне. Конечно, его рассекретят, но только тогда, когда монумент будет отлит. Скульптор попросту боится, что вокруг его имени поднимется шумиха, и это будет сильно отвлекать от работы.

Сейчас у Светы есть полностью готовый эскизный проект. Максимальное портретное сходство с Юрием будет достигаться при создании полноразмерной фигуры. На данный момент размер эскиза – около 60 см.





В ходе рассмотрения вариантов эскизов было отвергнуто много идей. Например, где у Юрия рука поднята вверх, как он делал на каждом концерте, или где Юрий не стоит, а сидит. Родные посчитали, что такие жесты для кладбища совершенно не подходят.

Не понравилась родственникам и идея с гармонью, так как не все поклонники знают, что мужчина любил играть на этом музыкальном инструменте. Отвергли они и вариант с розами, посчитав, что пусть лучше на могиле всегда будут лежать свежие цветы. Тем более, что Юрий любил не только белые розы, о которых так душевно пел в своем хите, но и ромашки, и другие полевые цветы.





Памятник будет представлять собой постамент из черного камня высотой 1,20 см и скульптуру музыканта из бронзы размером 2,16 см. Юрий легко улыбается, а в руке держит микрофон, причем на уровне сердца. Светлана считает это очень символичным, ведь все песни ее мужа шли от сердца.

Надписи на постаменте будут выполнены также из бронзы. Семья решила, что укажет полное имя мужчины – Юрий, а не Юра, как его привыкли называть поклонники. Кроме того, будет отображены роспись артиста, как он обычно давал автографы.





Пока сроки вдова не озвучивает. Кроме того, женщина отмечает, что никто из близких не ведет сбор средств на памятник для Шатунова. Все сборы, объявленные в интернете, мошеннические.