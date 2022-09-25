Павловец похоронила сына, Порошина скрыла отца пятого ребенка. Звезды «Склифосовского» 10 лет спустя

Телефильм неоднократно сравнивали с американской «Скорой помощью» и ругали за киноляпы, связанные с медицинской тематикой. Однако зрители сериал обожают — прежде всего, за ярких героев, сыгранных любимыми актерами.

24 сентября 2012-го на телеканале «Россия 1» вышла первая серия «Склифосовского». Минуло 10 лет, но проект, номинированный в 2014-м на премию «Золотой орел», по-прежнему пользуется популярностью. Сценаристы признавались, что с каждым годом им все сложнее придумывать истории о хирурге Олеге Брагине, а для поддержания накала страстей порой приходится убивать персонажей. Так, многие зрители были возмущены смертью Салама, из-за которой пятый сезон драмы до сих пор называют самым трагическим.

Но какие беды приключались с артистами сериала? В честь юбилея «Склифосовского» рассказываем о жизни звезд проекта за кадром.

Максим Аверин — Олег Брагин

Народная любовь обрушилась на актера после сериала «Глухарь», ну а образ Олега Брагина закрепил за ним статус звезды экрана. Чего только не случалось с хирургом на экране: он менял места работы и должности, попадал в аварию, боролся с опухолью ткани надпочечников феохромоцитомой… И конечно, крутил любовь с героинями Ольги Красько, Лауры Кеосаян и Марии Куликовой.

Самому Аверину постоянно приписывали романы с коллегами: во времена «Глухаря» его «женили» на Виктории Тарасовой, ну а с переходом в «Склифосовский» — связывали с Марией Куликовой. «У нас платонические отношения, — поясняла актриса в программе «Судьба человека» канала «Россия 1». — От этого они уникальные, потому что неподвластны тем самым лавинообразным моментам, когда куда-то что-то уходит. Наши чувства через всю жизнь можно пронести. Мы пока делаем это гордо, с радостью и бросать не собираемся».

Также зрители полагали, что у актера может быть роман с его давней подругой и коллегой Анной Якуниной. Сам Максим неоднократно говорил, что против отношений с артистками, ведь людям одной профессии трудно сосуществовать вместе. Холостяком Аверин оставался неспроста: статус завидного жениха притягивал поклонниц.

Мария Куликова — Марина Нарочинская

Режиссеры заметили актрису после роли в «Лесной царевне», и с тех пор Куликова играла положительных персонажей. Исключением оказалась лишь Варвара из «Лета волков». Заведующая нейрохирургическим отделением Марина Нарочинская, связавшая судьбу с Брагиным, стала одним из любимых образов артистки на экране.

Хотя Куликовой приписывали роман с Авериным, с 2002-го по 2015-й ее жизнь была связана с Денисом Матросовым. Супруги расстались, когда их общему сыну Ване едва исполнилось четыре, и с тех пор поклонники гадали, с кем же строит любовь звезда.

В 2019-м прогремел слух о гражданском браке актрисы с Виталием Кудрявцевым, причем подтвердила информацию бывшая жена мужчины Серафима Низовская. Однако Кудрявцев романа не подтверждал, а Куликова отмечала лишь, что ее новый мужчина имеет два высших образования, прекрасно ладит с Ваней и видится с ней довольно часто, хотя по работе им приходится бывать в разных городах.

Ольга Красько — Лариса Куликова

Звезда сыграла в сериале экс-возлюбленную Брагина. В реальной жизни она побывала замужем за педагогом МХАТа Дмитрием Петрунем, а на съемках «Турецкого гамбита» закрутила роман с женатым Джаником Файзиевым. Разбивать семью Красько не хотела, поэтому, несмотря на рождение дочки Олеси от режиссера, прекратила отношения. Файзиев позднее все равно оставил Лину Эспли ради Светланы Ивановой.

Ольга о случившемся не сожалеет: Джаник воспитывает в браке со Светланой двоих детей, а Олеся стала желанным гостем в доме пары.

Сама Красько обрела семейное счастье спустя несколько лет после разрыва с Файзиевым — во время полета на Забайкальский Международный кинофестиваль актриса познакомилась с Вадимом Петровым, работавшим в правительстве Бурятии. Влюбленные поженились, в 2016-м у них появился на свет первенец Остап, а еще через год — названный в честь Табакова сын Олег.

Дмитрий Миллер — Петр Пастухов

Дмитрий учился в медицинском, намереваясь стать педиатром, однако, попав в театральную студию, решил сменить профессию. В итоге врачом артист оказался на экране, когда получил роль хирурга Петра Пастухова.

Успех в кинокарьере был бы невозможен без поддержки супруги: когда Миллер служил в армии в Германии, то впервые увидел Юлию Деллос, а продолжилась история любви уже спустя несколько лет в Москве, когда женщина успела развестись с первым мужем. Сын от того брака настороженно относился к Дмитрию, но со временем им удалось поладить. Ну а в 2014-м у супругов родились двойняшки Марианна-Дарина и Алиса-Виктория.

Самая загадочная история в жизни Миллера связана с потерянным братом: как оказалось, в первом браке матери на свет появился сын Валерий. «Они расстались с первым мужем, Валерочка жил с мамой. Когда она была на работе или в командировке, ее родные сестры, как в «Сказке о царе Салтане», отдали ребенка отцу. Может быть, зависть какая-то. Ей не дали его растить, не знаю, что точно там случилось, стояли 50-е», — пояснял актер.

Уже когда Антонина Харитоновна забеременела Дмитрием, то раскрыла второму мужу свой секрет и выразила желание привести в семью 16-летнего Валерия. Артур Миллер вспылил и поставил женщине ультиматум: или он, или ребенок от прошлых отношений. Поэтому-то родственники и не могли воссоединиться. К счастью, сейчас Дмитрий Миллер прекрасно общается с братом.

Елена Яковлева — Ирина Павлова

Для многих зрителей актриса остается звездой «Интердевочки» и «Каменской», однако и в «Склифосовском» ей нашлось место: с третьего сезона Елена играла сосудистого хирурга. Кроме того, артистка блистала на сцене «Современника».

В ГИТИСе Яковлева крутила роман с Виктором Раковым, однако ее первым супругом стал не он, а Сергей Юлин. Уже через полгода брак распался, так как влюбленные друг другу не подходили. Как признавалась Елена, все подружки повыскакивали замуж, вот и она поддалась общей тенденции.

Второй брак, несмотря на бурные ссоры, оказался гораздо крепче. Актриса называет Валерия Шальных своей главной любовью. У пары родился сын Денис, поступки которого в последние годы активно обсуждает общественность: то публику возмущают татуировки на лице парня, то его скандальный развод и смена профессий — от барбера до фитнес-тренера.

Андрей Ильин — Геннадий Кривицкий

С учетом, что Ильин играл мужа Анастасии Каменской, ему приписывали роман с Еленой Яковлевой. На самом же деле актер прожил девять лет в браке с Людмилой Ворошиловой, после чего полюбил другую и честно признался в измене жене.

Около восьми лет просуществовали отношения с Александрой Табаковой, известной своим сложным характером. Затем артист женился на тренере по плаванию, но в 2005-м супруги развелись. Лишь в 2010-м Андрей нашел идеальную спутницу в лице редактора Инги Руткевич, приехавшей со съемочной группой на дачу Ильина.

Роман вылился в создание крепкой семьи, в которой актер наконец стал папой: в 53. Звездный отец признавался, что балует Тихона и относится к нему так трепетно, как ни к кому другому.

Анна Якунина — Нина Дубровская

«Склифосовский» — не первый медицинский сериал в карьере артистки, ведь еще в 2007-м она играла гинеколога в «Личной жизни доктора Селивановой». Параллельно актриса служила в «Ленкоме», радуя театралов своим талантом.

Впервые Анна вышла замуж за сокурсника Сергея Стегайлова. Рождение дочери Анастасии не уберегло супругов от развода: после ряда гастрольных романов Якунина встретила инженера Алексея Свирида и в итоге стала его женой. В середине 90-х артистка подарила избраннику наследницу Марию, которая в 2019-м с отличием окончила ВГИК.

Сейчас Якунина не только счастливая мама, но и бабушка: в прошлом году старшая дочка звезды родила сына.

Ольга Павловец — Полина Пастухова

Дорогу в кино актрисе открыл «Стилет-2», однако сейчас она известна ролями в «Склифосовском», «Тайнах следствия» и «Ментовских войнах». Как правило, героини Павловец переживали немало трагедий, однако могут ли они сравниться по масштабу с реальной драмой звезды?

Брак с Дмитрием Щербиной распался, несмотря на рождение сына, но самое страшное случилось позднее: четырехлетний Прохор, будучи на даче с бабушкой и дедушкой, споткнулся, ударился головой и упал в канавку с водой. Мальчик погиб в результате несчастного случая, и убитую горем Ольгу как мог утешал новый возлюбленный, Иван Шибанов.

Через год после смерти Прохора Павловец родила от Шибанова сына Макара, однако в 2017-м отношения коллег рухнули. Позднее у Ольги появился еще один ребенок, Андрей, но имени его отца актриса так и не озвучила. Звезда отмечала, что не замужем, а делиться отныне предпочитала лишь информацией о творческих проектах.

Ирина Основина — Фаина Усова

В юности актриса меняла не только театры, но и мужчин, а потому дважды делала аборт. Вторая процедура сопровождалась для нее большими проблемами: уже в браке с Сергеем Кудрявцевым Ирина узнала, что бесплодна. А ведь возлюбленному, которого артистка буквально вернула в профессию после того, как он отсидел срок в тюрьме, Основина мечтала подарить наследника.

На этом драмы не закончились, ведь Сергей тяжело заболел: раком. Его не стало в 2017-м, и тогда вся группа «Склифосовского» поддерживала Ирину. Стресс актриса заедала тортами, из-за чего поправилась, однако коллеги уверяли, что вес только прибавил лоска ее героине в сериале.

Мария Порошина — Тамара Сперанская

Личная жизнь актрисы порой кажется поклонникам более яркой, чем перипетии судеб ее экранных героинь. Так, в отношениях с Гошей Куценко Порошина родила дочку Полину, но семья распалась, после того как мужчина признался в измене. Бывшие влюбленные сохранили дружбу ради ребенка, и Гоша не перестает восхищаться мудростью Марии.

В буфете «Ленкома» началась история любви актрисы с Ильей Древновым. С браком артисты не спешили: поженились лишь после рождения двух дочек, ну а в 2016-м у них появилась третья наследница. Не прошло и двух лет, как супруги подали на развод. Тут-то и выяснилась пикантная деталь: Порошина носила под сердцем ребенка, вот только не от Древнова.

В 2019-м Мария родила сына Андрея, папой которого, по ее словам, стал некий иностранец. Зрители тем временем приписали отцовство женатому коллеге Порошиной Ярославу Бойко, хотя сплетни оба актера опровергли. «Я забеременела сыном спустя пять месяцев после расставания с Ильей», — уточнила также звезда, желая пресечь слухи о возможной измене Древнову.