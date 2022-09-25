Подростковые выходки Седоковой и вечные мини Успенской. Психолог про молодящихся звезд

Все мечтают подольше оставаться юными и красивыми. Но всегда ли это стремление связано с тягой к эстетике и приятными воспоминаниями о молодости? И как быть, если возрасту в паспорте не соответствует поведение, а не внешность?

Образ вечной девочки может показаться привлекательным, ведь она всегда игрива, активна и словно нуждается в защите. Вот только не граничит ли такая подача с инфантильностью? О женщинах, которые стараются казаться моложе как внешне, так и внутренне, поговорим с психологом «Пацанок» Любовью Розенберг.

В поисках отца

Анна Седокова известна печальными историями любви: «рыженькая» из «ВИА Гры» разошлась с первым мужем спустя полгода после рождения дочки Алины, то же повторилось и в союзе с Максимом Чернявским. Правда, Анна уверяла, что Максим ей изменял, ну а бизнесмен обвинял в предательстве саму певицу. Годами поклонники наблюдали за публичными страданиями артистки, чья наследница Моника осталась под опекой папы в США.

К моменту встречи с баскетболистом Янисом Тиммой Анна уже порядком разочаровалась в мужчинах. Однако это не помешало ей переписываться, а потом пойти на свидание со спортсменом, который был женат и растил маленького сына. Тимма и Седокова заключили, что они родственные души, так что забили на общественное порицание и сделали все, чтобы воссоединиться.

Казалось бы, 39-летняя мать троих детей должна была обеспечить новому мужу стабильность и спокойствие, когда история устаканилась, однако живут супруги как на вулкане: бурные ссоры, страстные примирения, использование стоп-слова, чтобы остановить скандал.

В прошлом году Анна призналась, что трижды задумалась о разводе, а еще — что закатывала Янису истерики и убегала из дома в одних носках. После этого заявления скандальный блогер Лена Миро предрекла звезде скорый разрыв с Тиммой, полагая, что баскетболист вряд ли сможет долго терпеть взрослую женщину, ведущую себя словно тинейджер.

Немаловажно, что Анна рассказывала, как росла без отца: чуть ли не первое воспоминание о папе связано с его уходом из семьи. Седокова кричала и загораживала дверь, а мужчина ударил ее по руке и уехал. «Это очень сильно нанесло травму моей женственности, эта маленькая девочка очень много потом накосячила. Я в каждом своем парне искала папу, а должна была искать мужчину. Любой элемент проявления заботы вызывал во мне огромную благодарность и желание что-то отдать человеку. А на самом деле это была базовая забота», — признавалась певица в проекте «вМесте».

Чем же объяснить тот факт, что к 39 годам Седокова по-прежнему провоцирует 30-летнего партнера, сбегая из дома в одних носках? Это инфантильность, попытка добавить перчинки в отношения или же последствия детской травмы, связанной с папой?

Не знаю Анну Седокову лично, но могу гипотетически порассуждать об инфантильности взрослых людей. История о папе, рассказанная Анной, безусловно, имеет травмирующий эффект в психике девочки. Как следствие, во взрослой жизни все мужчины должны доказывать, что не предадут и не бросят ее, как бы она себя ни вела. Как будто идет проверка «на слабо». Отказ от взросления, застревание в детских поведенческих реакциях происходит бессознательно и тяжело поддается корректировке.

Говорят, что мужчинам быстро надоедает опекать «вечных девочек», к тому же данный образ противоречив в эротическом плане, ведь странно испытывать сексуальное влечение к особе, которая взяла на себя роль дочери. Отсутствует у таких пар и интеллектуальное равенство, так как игры в подростка заставляют женщину примерить амплуа инженю. Как долго могут существовать отношения такого типа, если все эти пункты действительно правдивы?

Любовь к молодежной одежде

Любые отношения, где двоим хорошо, имеют право на существование. Если у мужчины сильна отцовская позиция (а таких немало), то именно инфантильная женщина в ролевой позиции ребенка составит счастливую партию. Долго не смогут жить вместе два инфантильных человека, или когда эмоционально взрослый партнер осознанно отказывается быть всепрощающим папочкой.

Мы говорили о поведении, которое в общепринятых рамках не соответствует возрасту, но как насчет внешности? Ведь многие звезды намеренно выбирают молодежный стиль одежды, отмечая, что они «юны в душе», «чувствуют себя на 18» и так далее.

68-летняя Любовь Успенская не скрывает, что делала пластику, носит откровенные наряды, демонстрируя подписчикам стройные ноги. Выглядит она действительно моложе своих лет, однако скептики считают, что к 70 годам стоило бы хоть немного сменить курс в сторону элегантной женственности, а не обтягивающих мини.

Методы искусственного омоложения и нарочито сексуальные наряды в данном случае — это скорее всего отражение неких комплексов, более юного психологического возраста, незрелости или просто стремление подольше остаться в строю и задержаться на музыкальном Олимпе?

Любовь Успенская имеет право выглядеть так, как считает нужным. Это и дань профессии — Звезды должны блистать. Кроме того — это огромный труд и материальные вложения в свой внешний вид, чтобы показать свою исключительность. Если же рассматривать данный феномен с точки зрения возрастной психологии, то это страх стареть, а значит, страх смерти. Потому что именно старость как пора увядания как никогда реально приближает и закат карьеры, и старческие болезни, и потерю интереса к себе у других людей. Так начинается марафон бега от старости, где и облегающие одежды и искусно подтянутая кожа являются как будто выигранными этапами гонки.

67-летняя Лариса Долина сделала уже несколько татуировок, а недавно сфотографировалась в позе, в которой танцуют тверк, в облегающем комбинезоне со звериным принтом и на каблуках. Снимки звезда ретуширует так, что не остается ни морщинки. А еще поговаривают, что у певицы появился фаворит лет на 20 моложе.

Ирина Салтыкова и ее откровенные наряды в сочетании с ботфортами, Шер, которая носит рваные джинсы и косухи, изуродовавшая себя пластикой и автозагаром Донателла Версаче — примеров, когда звезды чересчур стараются выглядеть моложе, масса. Однако если говорить про Аллу Пугачеву, то причина эволюции ее стиля в более современный и яркий кажется очевидной: молодой муж и маленькие дети.

По каким психологическим причинам обычно люди доходят до крайностей в погоне за молодостью?

Молоды в душе

Как психологические факторы, усугубляющие подобное поведение, могут рассматриваться травмы, полученные от разрыва отношений, предательства, краха карьеры. Никуда не деть и детские травмы брошенности и недолюбленности. Реакции на стресс могут вызвать резкое изменение в поведении и в своем позиционировании. Фактически, это простой способ привлечь к себе внимание, остаться молодой как можно дольше, пусть и немного искусственно.

Когда люди ведут себя и выглядят моложе своих лет, то часто проскальзывает фраза, что «в душе» им 16/20/*любое другое число*. Применимо ли это к психологическому возрасту? Можно ли точно его определить, или это просто миф для «молодящихся»?

Точно определить возраст эмоциональной зрелости и сформированности личности, наверное, возможно по каким-то тестам, аналитическим выводам исследователей социологов, педагогов и психологов. Но мы настолько индивидуальны, что в некоторых закономерностях и правилах больше исключений, чем подтверждений. И чем экстремальнее ускоряется эволюционный процесс, тем больше различий между людьми мы наблюдаем. Общество разделяется на личности, институциональное дробление по различным признакам становится многообразнее и индивидуальные особенности приобретают особую ценность. Внутренний ребенок живет в каждом из нас, когда и посредством чего ему проявляться — каждый человек решает сам. У одного это выражается во внешнем виде, у другого — в поведении и требованиях к близким, у третьего — есть полная гармония со своим детством и разрешение себе взрослеть без страха. Наиболее приемлемо для меня — разрешить себе принимать возрастные изменения и менять гардероб на более сдержанный, но не утрачивать свой свежий взгляд на жизнь, интерес ко всему новому. Находить прекрасное в своем возрасте, не стареть душой, развиваясь внутренне, обогащаясь и напитывая душу добром и принятием, а ум — новыми знаниями и достижениями.

Даже если человек кажется консервативному обществу нелепым в своих молодежных нарядах/тинейджерском поведении, значит ли это, что он отошел от неких психологических норм и ведет себя неразумно? Быть может, он просто в этом счастлив, а не травмирован и не пытается кому-то что-то доказать?

Оставаться молодым в душе нужно всегда. Но это не столько и не только внешний вид, это живость ума, интерес к новому, беспрестанное развитие и физическое, и эмоциональное. Быть стройной и подчеркивать фигуру можно и юбками до колен, и аккуратными туфлями-лодочками, а ухоженное лицо — макияжем с яркими губами, прической и элегантными аксессуарами. Внешний вид в пределах требований этикета должен соответствовать месту и времени, вот и все! Однако, думаю, каждый из вас встречал на улицах женщин с ярким макияжем поверх морщин, в блестках, мини, на огромных каблуках и с нелепыми прическами. Их обычно относят к разряду городских сумасшедших. Это и правда признаки психических отклонений, возможно, одно из проявлений ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства), возможно, и какое-то более серьезное психическое заболевание. Но к этому разряду нельзя отнести людей публичных, особенно, звезд эстрады, имидж которых зависит и от репертуара, и от требований публики, и от собственных амбиций. У них свой дресс-код, сценический образ. Мы не увидим их в таком виде в метро или в магазине. И Любовь Успенская, и Лариса Долина, и Надежда Бабкина честно заслужили свое право быть такими, как есть. Радовать публику, служить примером для других женщин в уходе за собой, в ограничениях, которые они накладывают на себя, чтобы так выглядеть. Нам остается лишь смотреть на них, слушать их песни и получать удовольствие!