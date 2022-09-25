Подростковые выходки Седоковой и вечные мини Успенской. Психолог про молодящихся звезд
Все мечтают подольше оставаться юными и красивыми. Но всегда ли это стремление связано с тягой к эстетике и приятными воспоминаниями о молодости? И как быть, если возрасту в паспорте не соответствует поведение, а не внешность?
Образ вечной девочки может показаться привлекательным, ведь она всегда игрива, активна и словно нуждается в защите. Вот только не граничит ли такая подача с инфантильностью? О женщинах, которые стараются казаться моложе как внешне, так и внутренне, поговорим с психологом «Пацанок» Любовью Розенберг.
В поисках отца
Анна Седокова известна печальными историями любви: «рыженькая» из «ВИА Гры» разошлась с первым мужем спустя полгода после рождения дочки Алины, то же повторилось и в союзе с Максимом Чернявским. Правда, Анна уверяла, что Максим ей изменял, ну а бизнесмен обвинял в предательстве саму певицу. Годами поклонники наблюдали за публичными страданиями артистки, чья наследница Моника осталась под опекой папы в США.
К моменту встречи с баскетболистом Янисом Тиммой Анна уже порядком разочаровалась в мужчинах. Однако это не помешало ей переписываться, а потом пойти на свидание со спортсменом, который был женат и растил маленького сына. Тимма и Седокова заключили, что они родственные души, так что забили на общественное порицание и сделали все, чтобы воссоединиться.
Казалось бы, 39-летняя мать троих детей должна была обеспечить новому мужу стабильность и спокойствие, когда история устаканилась, однако живут супруги как на вулкане: бурные ссоры, страстные примирения, использование стоп-слова, чтобы остановить скандал.
В прошлом году Анна призналась, что трижды задумалась о разводе, а еще — что закатывала Янису истерики и убегала из дома в одних носках. После этого заявления скандальный блогер Лена Миро предрекла звезде скорый разрыв с Тиммой, полагая, что баскетболист вряд ли сможет долго терпеть взрослую женщину, ведущую себя словно тинейджер.
Немаловажно, что Анна рассказывала, как росла без отца: чуть ли не первое воспоминание о папе связано с его уходом из семьи. Седокова кричала и загораживала дверь, а мужчина ударил ее по руке и уехал. «Это очень сильно нанесло травму моей женственности, эта маленькая девочка очень много потом накосячила. Я в каждом своем парне искала папу, а должна была искать мужчину. Любой элемент проявления заботы вызывал во мне огромную благодарность и желание что-то отдать человеку. А на самом деле это была базовая забота», — признавалась певица в проекте «вМесте».
Чем же объяснить тот факт, что к 39 годам Седокова по-прежнему провоцирует 30-летнего партнера, сбегая из дома в одних носках? Это инфантильность, попытка добавить перчинки в отношения или же последствия детской травмы, связанной с папой?
Говорят, что мужчинам быстро надоедает опекать «вечных девочек», к тому же данный образ противоречив в эротическом плане, ведь странно испытывать сексуальное влечение к особе, которая взяла на себя роль дочери. Отсутствует у таких пар и интеллектуальное равенство, так как игры в подростка заставляют женщину примерить амплуа инженю. Как долго могут существовать отношения такого типа, если все эти пункты действительно правдивы?
Любовь к молодежной одежде
Мы говорили о поведении, которое в общепринятых рамках не соответствует возрасту, но как насчет внешности? Ведь многие звезды намеренно выбирают молодежный стиль одежды, отмечая, что они «юны в душе», «чувствуют себя на 18» и так далее.
68-летняя Любовь Успенская не скрывает, что делала пластику, носит откровенные наряды, демонстрируя подписчикам стройные ноги. Выглядит она действительно моложе своих лет, однако скептики считают, что к 70 годам стоило бы хоть немного сменить курс в сторону элегантной женственности, а не обтягивающих мини.
Методы искусственного омоложения и нарочито сексуальные наряды в данном случае — это скорее всего отражение неких комплексов, более юного психологического возраста, незрелости или просто стремление подольше остаться в строю и задержаться на музыкальном Олимпе?
67-летняя Лариса Долина сделала уже несколько татуировок, а недавно сфотографировалась в позе, в которой танцуют тверк, в облегающем комбинезоне со звериным принтом и на каблуках. Снимки звезда ретуширует так, что не остается ни морщинки. А еще поговаривают, что у певицы появился фаворит лет на 20 моложе.
Ирина Салтыкова и ее откровенные наряды в сочетании с ботфортами, Шер, которая носит рваные джинсы и косухи, изуродовавшая себя пластикой и автозагаром Донателла Версаче — примеров, когда звезды чересчур стараются выглядеть моложе, масса. Однако если говорить про Аллу Пугачеву, то причина эволюции ее стиля в более современный и яркий кажется очевидной: молодой муж и маленькие дети.
По каким психологическим причинам обычно люди доходят до крайностей в погоне за молодостью?
Молоды в душе
Когда люди ведут себя и выглядят моложе своих лет, то часто проскальзывает фраза, что «в душе» им 16/20/*любое другое число*. Применимо ли это к психологическому возрасту? Можно ли точно его определить, или это просто миф для «молодящихся»?
Даже если человек кажется консервативному обществу нелепым в своих молодежных нарядах/тинейджерском поведении, значит ли это, что он отошел от неких психологических норм и ведет себя неразумно? Быть может, он просто в этом счастлив, а не травмирован и не пытается кому-то что-то доказать?