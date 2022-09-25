Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Крутого и Николаева

Совсем недавно Алла Пугачева шокировала всех резким заявлением — она попросила Минюст признать себя иноагентом вместе со своим мужем. При этом от звездных посиделок певица отказываться не спешит.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Государственный орган не прислушался к пожеланиям артистки. В пятницу были обновлены списки физических лиц, признанных иностранными агентами. Примадонна в них не числится. Певица не стала расстраиваться и запираться в своем особняке: ее заметили в небольшом кругу коллег по цеху.

62-летний Игорь Николаев отметил выход сборника своих музыкальных произведений. Фото с презентации он опубликовал в блоге. На них Примадонна стоит в одном ряду с виновником торжества, 80-летним актером Сергеем Шакуровым, 68-летним Игорем Крутым и другими приглашенными гостями.

«В теплой домашней обстановке, в узком кругу близких друзей-коллег-музыкантов отметил выход цикла моих пьес «Пятнадцать мелодий для фортепиано». В исполнении прекрасной пианистки Екатерины Мачетиной, да еще и с чтением моих стихов-эпиграфов гениальным актером и моим дорогим другом Сергеем Шакуровым — это было незабываемо и очень трогательно!» — подписал фотографии Николаев.

На фото Алла Борисовна довольно улыбается, позируя на камеру. Обтягивающие леггинсы она дополнила длинной рубашкой, а талию подчеркнула широким ремнем. После шестимесячного отдыха за рубежом певица выглядит отдохнувшей и почти не пользуется косметикой.

Сейчас 73-летняя Алла Пугачева находится в России вместе с детьми, пока Максим Галкин* колесит по загранице с концертами. Возвращение народной артистки бурно обсуждали СМИ и социальных сетях. Стоило страстям поутихнуть, как Примадонна вновь подлила масла в огонь своим едким заявлением.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком», — написала она на своих страницах в социальных сетях. Это вызвало шквал критики как со стороны звезд российского шоу-бизнеса, так и обычных граждан РФ.