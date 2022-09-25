Рецепт приготовления хрустящих котлет с ароматом дымка на сковороде

Пожалуй, все любят вкусные домашние котлеты с легкой хрустящей корочкой. Такое блюдо отлично подойдет для подачи вместе с макаронами, картофелем, какой-либо кашей или салатом. Далее мы расскажем, как приготовить хрустящие котлеты с ароматом дымка на сковороде.

В чем заключается секрет приготовления хрустящих котлет с ароматом дымка

Для этого простого, но очень вкусного рецепта необходим свиной фарш. Если по каким-то причинам его нет в наличии, можно использовать и классический куриный. Котлеты в любом случае получатся очень вкусными и сочными.

Жидкого дыма необходимо добавить около 2 столовых ложек на 500 грамм фарша. А добиться легкой хрустящей корочки помогут панировочные сухари.

Жарить котлеты нужно на горячей сковородке с разогретым оливковым маслом. Главное помнить, что ее не нужно накрывать крышкой, иначе содержимое размокнет и не будет хрустеть. Если котлеты кажутся не совсем готовыми, то их следует перевернуть и еще немного прожарить.





Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления этого блюда:

500 грамм фарша;

1 куриное яйцо;

1-2 столовые ложки жидкого дыма;

1 стакан панировочных сухарей;

по вкусу соль, зелень и специи;

немного оливкового масла.

Чтобы приготовить эти котлеты, нужно:

Для начала найти глубокую емкость и высыпать в нее весь фарш. Туда же добавить жидкий дым, взбитое яйцо, соль, любимые специи и порубленную зелень. Потом все тщательно перемешать. Далее понадобится обычная тарелка, на которую необходимо высыпать сухари. Затем можно приступать к лепке котлет. Стоит сформировать котлету и обвалять ее в сухарях. Так проделать с остальными котлетами. Далее стоит поставить сковородку на огонь и хорошо разогреть ее. После этого влить оливковое масло и подождать пару минут. Затем можно выкладывать на нее ранее приготовленные котлеты. Их необходимо жарить до появления легкой хрустящей корочки, постоянно переворачивая, чтобы они равномерно прожаривались. После приготовления их можно разложить по тарелкам и подавать на стол вместе с каким-либо гарниром.

Если следовать этому рецепту, котлеты получатся очень вкусными и не похожими на все остальные. Их должен попробовать каждый.