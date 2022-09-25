Ремонт стиральных машинок: когда стоит вызывать мастера
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Ремонт стиральных машинок: когда стоит вызывать мастера

Ремонт стиральных машинок: когда стоит вызывать мастера

Стиральная машинка-автомат стала неотъемлемой частью многих домохозяйств. Современные производители предлагают все более функциональные модели. К несчастью, с ростом сложности увеличивается и риск возникновения поломок. В некоторых случаях без мастера не обойтись. Но есть ситуации, когда достаточно просто не побояться залезть немного вглубь техники.

Чем современнее модель, тем сложнее самостоятельный ремонт. К машинкам с сенсорной панелью бывает сложно подступиться. «Умные» устройства нередко «лучше» знают, как справиться с инцидентами в процессе стирки. Также неопытный пользователь вряд ли сможет разобраться в неисправностях микросхем. Лучше доверить ремонт специалистам из официальных сервисных центров, заказав на сайте вызов мастера. Так, работающие с техникой Electrolux спациалисты могут предложить:

  • выезд на дом;
  • бесплатную диагностику;
  • поиск и предоставление оригинальных запчастей.

Стоит понимать, что доступные услуги зависят от бренда и региона проживания владельца техники. Мастера чаще выезжают на дом для осмотра и ремонта популярных марок. Обслуживание на месте возможно и для малоизвестных брендов. Но в этом случае повышается вероятность неблагоприятного диагноза. Специалист может сообщить, что случай негарантийный, или у него нет доступа к нужным деталям. А деньги за услугу все равно придется отдать.

Перед вызовом специалиста можно попытаться решить проблемы самостоятельно. Нередко проблема заключается в попадании инородных предметов. Из барабана внутрь системы могут попасть:

  • зубочистки;
  • монеты;
  • элементы отправленных в стирку вещей и прочий мусор.

Объект выведет технику из строя. Стиральная машинка может не работать в принципе или зависать на каких-либо этапах. Например, она не будет отжимать и откачивать воду. Проблему можно решить за сняв панель внизу машинки и открутив расположенную там пробку. Посторонние объекты могут зацепиться за нее или находиться в канале, куда человек сам достанет пальцами.

Внезапно остановившаяся стиральная машинка способна так же неожиданно возобновить работу. Подобные «заскоки» могут происходить периодически, исчезая со временем или приводя к полной остановке техники. Если источник проблемы не удается обнаружить самостоятельно, стоит, все же, проконсультироваться со специалистом.

# Общество Статьи
По материалам: rsute

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