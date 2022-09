Resident Evil 4 выйдет на Xbox One, согласно данным на Amazon

Вадим Карасев





Игра Resident Evil 4 изначально была анонсирована только для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Спустя несколько месяцев после анонса разработчики проекта сообщили, что выйдет проект, помимо ранее заявленных платформ, и на Playstation 4, но Xbox One в качестве платформы для релиза не называлась.

Похоже, что игра Resident Evil 4 все же может добраться до Xbox One. Игроки обратили внимание, что на Amazon появилась страница с игрой, где указан релиз и на Xbox One. Кроме того, имеется обложка игры на странице магазина, которая указывает на выход Resident Evil 4 не только на Xbox Series X | S, но и на Xbox One.





Напомним, релиз Resident Evil 4 должен состояться 24 марта 2023 года.