Resident Evil 4 выйдет на Xbox One, согласно данным на Amazon
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Resident Evil 4 выйдет на Xbox One, согласно данным на Amazon

Resident Evil 4 выйдет на Xbox One, согласно данным на Amazon


Игра Resident Evil 4 изначально была анонсирована только для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Спустя несколько месяцев после анонса разработчики проекта сообщили, что выйдет проект, помимо ранее заявленных платформ, и на Playstation 4, но Xbox One в качестве платформы для релиза не называлась.

Похоже, что игра Resident Evil 4 все же может добраться до Xbox One. Игроки обратили внимание, что на Amazon появилась страница с игрой, где указан релиз и на Xbox One. Кроме того, имеется обложка игры на странице магазина, которая указывает на выход Resident Evil 4 не только на Xbox Series X | S, но и на Xbox One.


Напомним, релиз Resident Evil 4 должен состояться 24 марта 2023 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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