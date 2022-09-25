Россиян предупредили о «подводных камнях» рассрочки без переплат

Вадим Карасев

Юрист Абдрахманова: при оформлении кредитной рассрочки могут быть навязаны платные услуги

Младший юрист юридической фирмы «Ялилов и Партнеры» Камила Абдрахманова предупредила о «подводных камнях» кредитной рассрочки. О них она рассказала агентству «Прайм».

Она пояснила, что рассрочка бывает двух видов. В первом случае ее можно оформить только через банк или другую финансовую организацию. При таком типе рассрочки клиент рискует столкнуться с навязанными услугами, в частности, со страховкой жизни и общим комплексом предложений, включающим в себя дополнительную гарантию. «Покупатель должен понимать, что в таком случае рассрочка будет беспроцентной, но сумма, которую придется возвращать, может увеличиваться до 50 процентов», — предостерегла юрист.

Также покупатель может оформить «чистую» рассрочку, при которой все риски до полной оплаты лежат на продавце. По словам Абдрахмановой, такой тип встречается крайне редко, когда магазин продает товары с разбивкой платежей самостоятельно, не привлекая банки. В данном случае взыскать недоплату с задолжавшего покупателя будет труднее, отметила специалист.

«Зачастую в условия договора включен пункт о строжайшем графике платежей с правом продавца расторгнуть договор, если покупатель повременит хотя бы на один день», — проинформировала она, добавив, что клиент будет обязан вернуть товар и выплатить неустойку, что также может быть опасным для забывчивых людей.

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