Россиян предупредили о «подводных камнях» рассрочки без переплат
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Россиян предупредили о «подводных камнях» рассрочки без переплат

Россиян предупредили о «подводных камнях» рассрочки без переплатЮрист Абдрахманова: при оформлении кредитной рассрочки могут быть навязаны платные услуги

Младший юрист юридической фирмы «Ялилов и Партнеры» Камила Абдрахманова предупредила о «подводных камнях» кредитной рассрочки. О них она рассказала агентству «Прайм».

Она пояснила, что рассрочка бывает двух видов. В первом случае ее можно оформить только через банк или другую финансовую организацию. При таком типе рассрочки клиент рискует столкнуться с навязанными услугами, в частности, со страховкой жизни и общим комплексом предложений, включающим в себя дополнительную гарантию. «Покупатель должен понимать, что в таком случае рассрочка будет беспроцентной, но сумма, которую придется возвращать, может увеличиваться до 50 процентов», — предостерегла юрист.

Также покупатель может оформить «чистую» рассрочку, при которой все риски до полной оплаты лежат на продавце. По словам Абдрахмановой, такой тип встречается крайне редко, когда магазин продает товары с разбивкой платежей самостоятельно, не привлекая банки. В данном случае взыскать недоплату с задолжавшего покупателя будет труднее, отметила специалист.

«Зачастую в условия договора включен пункт о строжайшем графике платежей с правом продавца расторгнуть договор, если покупатель повременит хотя бы на один день», — проинформировала она, добавив, что клиент будет обязан вернуть товар и выплатить неустойку, что также может быть опасным для забывчивых людей.

Ранее стало известно о повальном оформлении автокредитов россиянами. Сообщалось, что количество выданных кредитов выросло на 16,8 процента с июля по август.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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